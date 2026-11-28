Como parte de esta nueva etapa, la compañía acompaña también dos importantes novedades dentro de las instalaciones del Club Centenario.

En primer lugar, la reapertura del Salón Lapacho y también el relanzamiento del showroom de Seguridad Seguros.

Son dos espacios que representan una renovada apuesta por la presencia institucional, la atención cercana y el fortalecimiento del vínculo con los socios.

La reapertura del Salón Lapacho representa la recuperación de un espacio emblemático, pensado para seguir siendo punto de encuentro y disfrute para quienes forman parte de la gran familia del Centenario.

Por su parte, el showroom de Seguridad Seguros inicia una nueva etapa, renovando su propuesta como espacio de contacto directo con los socios.

El espacio está concebido para que los socios puedan conocer más sobre las soluciones de protección de la compañía y recibir asesoramiento sobre sus diferentes productos y servicios.

Esta renovación de alianza y de espacios reafirma la visión de Seguridad Seguros de estar presente en los lugares donde las personas comparten, disfrutan y construyen momentos importantes.

Con estas acciones, Seguridad Seguros continúa fortaleciendo su compromiso con el Club Centenario, acompañando su crecimiento y apostando por relaciones que trascienden lo comercial para convertirse en verdaderas alianzas institucionales.