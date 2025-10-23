Dolly es una perra muy mansa y cariñosa, probablemente esté asustada por encontrarse lejos de su hogar. Es crucial que los vecinos de Isla Bogado y áreas cercanas presten mucha atención si ven una perrita deambulando sola.

Si la has visto o tienes alguna pista que pueda ayudar en esta búsqueda, por favor, no dudes en comunicarte al número de contacto que figura a continuación. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que Dolly regrese pronto con su familia. El número para brindar información es el 0981 123 456.