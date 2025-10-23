Encontrá a tu mascota

Dolly

Con el corazón en la mano, apelamos a la solidaridad de la gente de Luque para encontrar a Dolly, una perrita que se ha extraviado. Esta belleza se perdió en la zona de Premix, Isla Bogado, a unas cinco cuadras detrás de la Municipalidad de Luque, sobre la calle Eduardo Gómez. Sus dueños están pasando momentos de angustia y necesitan el apoyo de toda la comunidad para traerla de vuelta a casa.

23 de octubre de 2025 - 11:57
Dolly.
Dolly es una perra muy mansa y cariñosa, probablemente esté asustada por encontrarse lejos de su hogar. Es crucial que los vecinos de Isla Bogado y áreas cercanas presten mucha atención si ven una perrita deambulando sola.

Si la has visto o tienes alguna pista que pueda ayudar en esta búsqueda, por favor, no dudes en comunicarte al número de contacto que figura a continuación. Cada dato, por pequeño que parezca, puede ser la clave para que Dolly regrese pronto con su familia. El número para brindar información es el 0981 123 456.