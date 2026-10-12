13 de octubre de 2026 - 01:00
Los pequeños atletas
Actividades físicas para niños de Educación Inicial Hoy vamos a armar grupos para correr, saltar, hacer equilibrio, lanzar y así ensayar a ser grandes atletas.
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Armamos un circuito con diferentes estaciones sencillas. En grupos realizamos los juegos en cada estación y vamos rotando una vez que todos completemos la actividad.
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Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.