Así es mi desarrollo personal y social
13 de octubre de 2026 - 01:00

Los pequeños atletas

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GENTILEZA

Actividades físicas para niños de Educación Inicial Hoy vamos a armar grupos para correr, saltar, hacer equilibrio, lanzar y así ensayar a ser grandes atletas.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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Armamos un circuito con diferentes estaciones sencillas. En grupos realizamos los juegos en cada estación y vamos rotando una vez que todos completemos la actividad.

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Fuente: MEC. 2004. Programa de estudios de Educación Inicial.