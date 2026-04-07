Funciones de los órganos sensoriales: cómo explorar el mundo con tus sentidos

El sentido del gusto
Cuando compartimos meriendas, probamos sabores con la lengua.
Sentimos si algo es dulce como una fruta, salado como unas papas o si tiene otro sabor, como ácido en un limón.
El olfato
También aprendemos que el olfato ayuda: al oler la comida, nuestro cerebro adivina mejor qué estamos comiendo.
La audición
Con los oídos escuchamos sonidos: una palmada, una canción o el timbre. Podemos jugar a cerrar los ojos y adivinar qué sonó.
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El tacto
Con la piel, sentimos texturas: suave como un peluche, áspera como una piedra o fría como una cuchara.
Tocando con cuidado descubrimos diferencias.
El sentido de la vista
Con los ojos vemos colores, formas y movimientos: buscamos objetos rojos o seguimos una burbuja.
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Así, exploramos con todos los sentidos y entendemos mejor nuestro mundo.