Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y valorativo o crítico

Lea más: Niveles de lectura: literal, inferencial y crítica

Lorena vive en una casa pequeña pero muy alegre junto a su familia. Su mamá se llama Laura y le encanta cocinar. Todos los domingos prepara un delicioso almuerzo que comparten en la mesa. Su papá, Carlos, trabaja como carpintero y a veces les enseña a sus hijos a construir pequeños juguetes de madera.

Lorena tiene un hermano menor llamado David. A él le gusta dibujar y siempre llena la casa de colores con sus dibujos. Aunque estos hermanos a veces discuten por los juguetes, rápidamente hacen las paces y vuelven a jugar juntos.

Por las tardes, la familia de Lorena suele reunirse en la sala. Allí conversan sobre su día, ven películas o juegan juegos de mesa. A la familia le gusta mucho ese momento porque todos los integrantes están unidos y felices.

Un día, Lorena tuvo un problema en la escuela porque no entendía una tarea. Se sintió triste, pero al llegar a casa su familia le ayudó. Su mamá le explicó con paciencia, su papá le dio ejemplos y su hermano le animó con un dibujo. Gracias a ellos, Lorena logró terminar su tarea y se sintió muy orgullosa.

Lorena sabe que su familia no es perfecta, pero sí está llena de amor, respeto y apoyo.

APRENDE MÁS

I. Responde. (Nivel literal)

1. ¿Cómo se llama la mamá de Lorena?

2. ¿A qué se dedica su papá?

3. ¿Qué le gusta hacer a David?

4. ¿Qué hace la familia por las tardes?

5. ¿Qué problema tuvo Lorena en la escuela?

6. ¿Por qué todos los integrantes se sienten felices cuando la familia se reúne por las tardes?

II. Piensa y contesta. (Nivel inferencial)

1. ¿Cómo crees que se siente Lorena cuando su familia le ayuda con la tarea?

2. ¿Por qué es importante que David anime a Lorena?

3. ¿Qué nos muestra el texto sobre la relación entre los hermanos?

4. ¿Por qué la familia de Lorena es importante para ella?

III. Reflexiona y responde. (Nivel crítico o valorativo)

1. ¿Crees que es importante ayudar a los miembros de la familia? ¿Por qué?

2. ¿Tu familia hace actividades parecidas a la de Lorena? Explica.

3. ¿Qué harías tú si un familiar necesita ayuda con una tarea?

4. ¿Piensas que una familia debe ser perfecta para ser feliz? ¿Por qué?

5. ¿Qué es lo que más valoras de tu familia?