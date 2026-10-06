La división como reparto

Resuelve estos desafíos
I. Ana tiene 12 tapitas y quiere repartirlas por igual entre 3 amigas. ¿Cuántas tapitas recibe cada amiga?
Paso a paso
1. Disponer de las 12 tapitas.
2. Repartir cantidades iguales de tapitas a 3 amigas.
3. Contar cuántas tapitas recibe cada amiga.
4. Escribir la división y la respuesta.
II. Pedro tiene 18 bolitas y quiere repartirlas por igual entre 3 amigos para iniciar un juego. ¿Cuántas bolitas recibe cada uno?
Paso a paso
1. Disponer de las 18 bolitas.
2. Repartir cantidades iguales de bolitas a 3 amigos.
3. Contar cuántas bolitas tiene cada uno.
4. Escribir la división y la respuesta.
Lea más: La división
III. La profe tiene 16 tijeritas y va a repartir a 4 grupos de alumnos. ¿Cuántas tijeritas entregará a cada grupo?
Paso a paso
1. Disponer de las 16 tijeritas.
2. Repartir cantidades iguales de tijeritas en 4 grupos.
3. Contar cuántas tijeritas recibe cada grupo.
4. Escribir la división y la respuesta.
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Resuelve estos desafíos.
1. Juan tiene 24 lápices de colores y quiere repartir igual cantidad en 6 grupos. ¿Cuántos lápices tendrá cada grupo?
2. Mamá tiene en su costurero 18 botones y quiere guardarlos en 3 bolsitas con igual cantidad en cada una. ¿Cuántos botones pondrá en cada bolsita?
Fuentes: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Primer ciclo. Shutterstock.