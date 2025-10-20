Ortografía: repaso

1. Pares mínimos: subraya la palabra correctamente escrita y por qué:

- (kilo / quilo) - (kaos / caos)

2. Completa con b o v:

- Ha_er, ha_ilidad, _ideo, _isnieto, _ino, _icicleta.

3. Dictado corto (haz que un compañero lo lea o usa un audio):

- El vecino iba en bicicleta por la avenida y vio una ballena.

4. Análisis léxico: agrupa en familias léxicas (por ejemplo, con haber, ver, vivir) y explica por qué llevan b o v.

5. Plurales y derivados: transforma al plural.

- Capaz _____

- Feliz _______

- Pez ________

- Veloz _______

6. Completa con z, c o s:

- Lu_(y su plural) Lu_es, ra_ón, e_cuela, a_úcar, cien_ia, grande_a.

7. Dictado con palabras polisémicas o de doble grafía: escribe correctamente.

- El sine está en la avenida de la pas.

_________________________________________

- Los pezes grices nadan de priza.

_________________________________________

8. Acentuación: subraya la sílaba tónica y clasifica (aguda, llana, esdrújula):

- Maíz, teléfono, rápido, canela, pared, aún, césped.

9. Coloca la tilde según corresponda:

- pais, debil, vio, reunen, arbol, fruta, almacen.

10. Microtexto para decidir por contexto el uso de la tilde diacrítica. Completa el texto eligiendo entre:

«mas/más», «de/dé»,

«tu/tú», «aun/aún»:

- (_______) padre dijo que (_______) tienes que estudiar (_______) antes de salir, (_______) si no, no irás.

- Es mejor que me (_____) la pista (_____) la adivinanza.