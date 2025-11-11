Celebraciones del Año Nuevo en diferentes culturas del mundo

El simbolismo circular surge en celebraciones de todo el mundo.

En Filipinas, la gente usa ropa decorada con pequeños lunares redondos, que se cree que traen buena suerte. A veces, intentan comer frutas circulares u otros alimentos.

En España y otros países hispanos, una celebración popular consiste en que los asistentes coman doce uvas, «Las doce uvas de la suerte», una que representa cada mes del año, antes de que dé la medianoche.

En el sur de Estados Unidos, los porotos de ojo negro son un alimento común de Año Nuevo que se cree que traen prosperidad porque sus guisantes redondos se parecen un poco a las monedas.

En Grecia, la gente suele colgar manojos de cebollas en la puerta, lo que algunos creen que promueven la fertilidad.

La comida es el centro de muchas otras tradiciones de Año Nuevo.

Muchas culturas preparan dulces especiales para la festividad, algunos de los cuales contienen una sorpresa, como una nuez, una moneda o un billete. Quien recibe la porción con la sorpresa no solo recibe la sorpresa en sí, sino también buena suerte. Otra tradición relacionada con la comida consiste en escribir deseos para el año entrante en un pequeño trozo de papel y luego quemarlo.

Una celebración popular de Año Nuevo trasciende las fronteras nacionales: hacer propósitos. Un propósito de Año Nuevo suele ser un plan o promesa de actuar o abstenerse de actuar de cierta manera durante el año entrante. Entre los propósitos populares se incluyen adoptar hábitos más saludables, como comer con moderación o hacer más ejercicio; ser más caritativo o reavivar las relaciones con familiares o amigos. Los historiadores creen que la práctica de hacer propósitos puede remontarse a los antiguos babilonios, quienes hacían promesas de buen comportamiento para complacer a los dioses y obtener sus bendiciones para el año entrante.

Una de las facetas más populares del Año Nuevo tiene poco que ver con los recuerdos, la introspección o el sentimentalismo, sino más bien con la emoción de un evento mundial que trae cambios a todas las personas. Para millones de celebrantes, el evento más gratificante de una celebración de Año Nuevo es la cuenta regresiva hasta la medianoche, a menudo coreada por multitudes o representada teatralmente.

La cuenta regresiva más famosa se lleva a cabo anualmente en Times Square, Nueva York, donde los organizadores bajan lentamente una enorme bola decorativa al suelo, programada para tocar tierra exactamente a la medianoche.

Los espectadores, tanto en el lugar como en casa, que lo ven por televisión, suelen contar los últimos diez segundos en voz alta y vitorean al final. Algunos tocan trompetas, golpean cacerolas y sartenes, o disparan fuegos artificiales. Aunque la caída de la bola en Nueva York se lleva a cabo desde 1907 y atrae a millones de espectadores, otros lugares han organizado sus propios eventos similares, a menudo con variaciones regionales. Muchas de estas variaciones buscan ser humorísticas o reflejar aspectos importantes de una comunidadlocal. Algunos ejemplos incluyen pepinillos, queso, champiñones o incluso lucioperca (especie de pez).

I. Responde.

-¿Cómo se celebra el Año Nuevo en tu comunidad?

II. Enumera otras maneras de celebraciones de fin de año que conozcas.