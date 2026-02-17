Es un día para reconocer su fuerza, su liderazgo y su papel continuo en el desarrollo del Paraguay, marcado por eventos que promueven el empoderamiento, la independencia económica y la preservación cultural, a la vez que abogan por la igualdad y la lucha contra la violencia.

Aspectos clave de la celebración:

Raíces históricas. Conmemora la «Primera Asamblea de Mujeres» de 1867, donde las mujeres se reunieron para apoyar el esfuerzo bélico vendiendo sus pertenencias.

Importancia nacional. Reconoce a las mujeres como la «base del progreso y la esperanza», tras haber reconstruido la nación, liderado microempresas y forjado la sociedad.

Eventos e iniciativas. Incluye foros, exposiciones, eventos culturales y apoyo gubernamental para destacar los logros y fomentar el empoderamiento.

Incidencia. Se utiliza para exigir acciones concretas en favor de la igualdad, la justicia y el fin de la violencia contra las mujeres, destacando su papel vital en una sociedad democrática.

Hoy es un día para honrar su fuerza, pero también para debatir los desafíos pendientes como la desigualdad laboral, la violencia y la precarización.

Para ayudar a las mujeres paraguayas se debe apoyar su empoderamiento económico con emprendimientos, promover su salud integral (física y mental), exigir y apoyar políticas de igualdad (salario, cuidado, tierra), visibilizar sus logros en todos los ámbitos (política, educación, justicia) y luchar contra la violencia de género.

Este día no es solo una felicitación; es un recordatorio de los profundos sacrificios y la perseverante fuerza de las mujeres paraguayas que reconstruyeron su país y continúan impulsando su desarrollo.

I. Responde.

1. ¿Qué opinas acerca de la celebración del Día de la Mujer Paraguaya?

II. Cita otras maneras de celebración del Día de la Mujer Paraguaya.