Problemas sobre perímetros y áreas de figuras geométricas planas

Problemas resueltos
1. Una baldosa de forma cuadrada tiene 8 cm de lado. ¿Cuál es su área?
A= l × l
A= 8 × 8 = 64 cm²
Respuesta: El área de la baldosa es 64 cm².
2. Una señal de tránsito tiene forma de triángulo. Su base mide 12 cm y su altura 8 cm. ¿Cuál es su área?
A= (b x h) / 2
A= (12 x 8) / 2 = 48 cm²
Respuesta: El área de la señal es de 48 cm².
3. Una familia tiene un terreno rectangular de 24 m de largo y 15 m de ancho. ¿Cuál es el área del terreno?
A= largo × ancho
A= 24 × 15 = 360 m²
Respuesta: El área del terreno es 360 m².
4. Un jardín cuadrangular tiene 6 m de lado. a) ¿Cuál es su perímetro? b) ¿Cuál es su área?
a) P = l × 4
P= 6 × 4 = 24 m
b) Á= l × l
A= 6 × 6 = 36 m²
Respuesta: El perímetro mide 24 m y el área 36 m².
5. Una cancha rectangular mide 12 m de largo y 5 m de ancho. a) ¿Cuál es su perímetro? b) ¿Cuál es su área?
a) P = 2 × (l + a)
P = 2 × (12 + 5) = 34 m
b) A= l × a
A= 12 × 5 = 60 m².
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1. Un cartel tiene forma de rombo. Cada lado mide 7 cm. Sus diagonales miden 10 cm y 6 cm. a) ¿Cuál es su perímetro? b) ¿Cuál es su área?
2. Una fuente circular tiene un radio de 5 m. Utiliza π = 3,14. a) ¿Cuál es su perímetro o longitud de la circunferencia? b) ¿Cuál es su área?
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Matemática. Segundo ciclo.