Tener confianza como docente

Se recomienda llevar a la práctica los siguientes consejos para aumentar la confianza en los profesores: estar preparado, usar las críticas en vez de temerlas, hacer respetar las reglas, caminar erguido, mantenerse alejado de las personas negativas y darse cuenta de las fortalezas.

1. Estar preparado

Planificar incluye anticipar los desafíos de cada clase, asegurarse de estar preparado para las observaciones de las clases, las posibles situaciones que podrían surgir y cómo afrontarlas. Si tu confianza se ha visto afectada, intenta dedicar un poco más de tiempo a la preparación. Pero… ¡intenta ser flexible para evitar entrar en pánico si necesitas cambiar de rumbo a mitad de curso!

2. Usar las críticas en lugar de temerlas

Si has recibido algún comentario que consideras negativo, úsalo como herramienta para cambiar. Al actuar en consecuencia en lugar de dejarte llevar por las críticas, puedes convertir lo negativo en positivo, lo que te ayudará no solo a ganar confianza, sino también a mejorar significativamente tu práctica.

3. Hacer respetar tus reglas

Tu clase comienza en el momento en que tus alumnos te ven. Así que, si están esperando fuera del aula, empieza la clase en ese momento. Con calma y confianza, exígeles el comportamiento que esperas de ellos antes de que entren, salúdalos en la puerta y establece sus expectativas desde el principio.

Si empiezas a sentir pánico o sientes que estás perdiendo el control, tómate un momento y respira. Consulta tu plan de clase y, una vez que te sientas más relajado, intenta retomar el control de la clase con calma y autoridad.

Finalmente, si una clase simplemente no te escucha, no intentes gritarles. Te frustrarás y enojarás rápidamente, y no animarás a la clase a escuchar. En lugar de eso, intenta quedarte quieto con calma (a pesar de cómo te sientas por dentro) y espera. Con el tiempo, la clase se quedará en silencio; puede que no suceda de inmediato, pero ten paciencia.

4. Caminar erguido

¡El lenguaje corporal dice mucho! Afecta cómo nos ven los demás, así también cómo nos vemos a nosotros mismos. Las personas asustadas o inseguras tienden a encorvarse o acobardarse, por lo que caminar erguido te dará unaire de confianza.

5. Mantenerse alejado de las personas negativas

¿Te encuentras rodeado de profesores que se quejan y lamentan portodo? Aunque todos los profesores enfrentan desafíos, no ayuda enfocarse constantemente en ellos de forma negativa. Si notas que la gente a tu alrededor siempre está criticando, cambia tu entorno. Busca a profesores que se esfuerzan por ser positivos en su trabajo.

6. Darse cuenta de las fortalezas

Por último, pero no menos importante, tómate un tiempo para reflexionar sobre tu práctica y sacar lo positivo. Aunque al principio pueda resultar incómodo, realmente ayuda a superar las autopercepciones negativas y a reconocer tus fortalezas en el aula. Al reflexionar sobre tus fortalezas docentes y celebrarlas, desarrollas un sentido de autoestima y confianza, lo que a la larga te lleva a la confianza.

Fuente: Iris Connect