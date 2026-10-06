El viaje accidental que expandió las fronteras del mapa conocido

Los sucesos históricos se vinculan tan estrechamente que resulta imposible entender sus desenlaces sin comprender sus causas. El encuentro de 1492 entre una flota europea y los habitantes de un continente desconocido es el ejemplo perfecto. Hoy, la historiografía reemplaza el término «descubrimiento» por una expresión más reflexiva: el «Encuentro de dos mundos», o tal vez podemos preguntarnos… ¿el fracaso más exitoso de la historia?

El bloqueo en Oriente y la carrera por el Atlántico

Como vimos en entregas anteriores, en 1453, la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos clausuró las rutas comerciales que abastecían a Europa de insumos imprescindibles, como las especias. Obligados a buscar nuevas rutas por el océano Atlántico, Portugal y España iniciaron una competencia marítima. Con el apoyo de los Reyes Católicos de España, Cristóbal Colón propuso un plan revolucionario: llegar al Oriente navegando en dirección oeste, con la certeza de que la Tierra era redonda.

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Las dificultades durante el viaje

La travesía estuvo lejos de ser un viaje pacífico; fue una odisea cargada de peligros y desesperación. Al adentrarse en aguas completamente inexploradas, la tripulación comenzó a sufrir el desgaste psicológico del aislamiento. Pasaban las semanas sin avistar tierra, el alimento escaseaba y las enfermedades acechaban.

El descontento se transformó en amotinamientos. Los marineros, temerosos de morir en un océano infinito, exigieron a Colón dar la vuelta. El almirante tuvo que recurrir a su astucia, ocultando las distancias reales recorridas en su diario para calmar los ánimos, hasta que la madrugada del 12 de octubre de 1492, el grito de «¡Tierra!» devolvió la vida a las extenuadas carabelas al tocar las islas Bahamas.

El desembarco en tierra continental

Aunque aquel primer viaje marcó el contacto inicial en el Caribe, la historia de las expediciones colombinas dio un vuelco trascendental años más tarde. Fue durante su tercer viaje, en 1498, cuando Cristóbal Colón pisó por primera vez el territorio continental americano al explorar las costas de la actual Venezuela. Al contemplar la majestuosidad de la desembocadura del río Orinoco, el navegante quedó maravillado por la exuberante naturaleza y los ríos de agua dulce, bautizando a la región como la «Tierra de Gracia» e intuyendo que se encontraba ante un continente de proporciones colosales.

El principio de una nueva era

Este hito dio inicio a la Edad Moderna, pero también condujo al colapso de las grandes civilizaciones americanas y al exterminio de comunidades indígenas enteras. Al estudiar la historia hoy, resulta fundamental evaluar las consecuencias desde la perspectiva de todos los actores implicados, reconociendo tanto la expansión del conocimiento mundial como el profundo y doloroso impacto humano en las culturas nativas.

Para saber más

El miedo a lo desconocido casi hace fracasar la expedición antes de llegar a América. Investiga en internet o en tus libros de texto qué era el escorbuto (la enfermedad de los marineros) y cómo manejó Colón el descontento de la tripulación en los días previos al 12 de octubre. ¡Anota un breve resumen!

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¿En cuál de sus viajes pisó Cristóbal Colón por primera vez la tierra continental de América?

a. En el primer viaje de 1492, al llegar a las Bahamas.

b. En el tercer viaje de 1498, al explorar las costas de Venezuela.

c. En el cuarto viaje, tras cruzar el estrecho de Constantinopla.