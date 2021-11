James Arthur lanza su nuevo álbum: It’ll All Make Sense In The End

Su deseo de construir un estudio e invertir en equipos de grabación rindió frutos inmediatamente. Contó con colaboradores de confianza como Andrew Jackson, con quien había escrito “Train Wreck”. Debido a que escribían y grababan en su casa y no en un costoso estudio comercial, los músicos podían trabajar, si quisieran, las veinticuatro horas del día.

“Y, de repente, la música empezó a sonar genial. Desde el primer día hubo un sonido por el que quería ir. Incluso al principio sonaba como un álbum real. Esta es la primera vez que hago un álbum en un solo lugar y se puede escuchar esto en la música. Hay algo realmente cómodo en trabajar en tu propia casa: pude ser más vulnerable que nunca “.

Después de escribir el primer single, audazmente autobiográfico, “Medicine”, a James y Jackson se les ocurrió rápidamente “Losing You”, un himno de rock electrónico que tiene mucho corazón, riffs y fuerza emotiva. “Quería que este álbum tuviera elementos de rock. El tipo de rock que amo es el emo y el pop-punk, así que quería hacer mi versión de ese género. Líricamente, esa canción, como muchas de las canciones, es el sonido de alguien que está reflexionando mucho, procesando mucho y siendo realmente honesto acerca de dónde he estado en mi cabeza. Y en esa canción me hablo a mí mismo: ‘Siento que siempre estoy al borde de perderte’ “.

Otra gran canción que llegó temprano fue “Déjà Vu”, escrito con Jackson y Mark Crew (Bastille, Rag’n’Bone Man). Demostrando toda la gama de sus habilidades vocales, Arthur canta: “Me jodiste, no puedo tener suficiente ...” ¿Se trata de una mujer, drogas, demonios? “¡Creo que es un poco de todo!” responde con una risa. “¡Está bien documentado que he tenido mis problemas con todos esos! Es algo bastante honesto “.

Hay más autobiografías en el segundo single, “September”. Arthur, tan confesional en sus letras como siempre, no tiene miedo de cantarle a la próxima generación: “Emily” es un mea culpa tierno e íntimo para la hija que podría tener algún día. “Eso surgió de las conversaciones sobre tener hijos. ¿Seré un buen padre? ¿Qué pasaría si leyeran sobre toda la mierda por la que he pasado? No importa”, razona, “porque, al final, soy el tipo que estará ahí para ella toda su vida “.

Cambiar las cosas de nuevo es “SOS”. “Se siente como una canción que define un álbum. Todo lo que quería lograr está en esa canción. Tiene un coro de rock pesado, al estilo de 30 Seconds To Mars. Luego, en los versos, tienes este flujo de rap que es un poco como Miguel. Y al final hay un coro cantando. Ya puedo ver el video, yo caminando por la calle, cantando a todas estas almas rotas atrapadas en sus casas durante un año”. Suena a libertad y suena a esperanza, que es exactamente lo que James Arthur se ha dado a sí mismo durante el último año.

Al mudarse de Londres, el músico ha creado un espacio seguro: un lugar de trabajo, un lugar familiar, un lugar para hacer ejercicio. Al construir ese santuario, se sintió aún más cómodo al ser aún más abierto, no solo sobre las cosas que lo inspiran, sino también las cosas que lo atormentan. “Cien por ciento”, afirma. “Viajar, ir a los estudios de otras personas, hacer sesiones en lugares nuevos, para alguien como yo que tiene un poco de ansiedad social, todo eso fue difícil. Pero trabajar en casa me permitió ser más vulnerable”.

Y le permitió perfeccionar un sonido que se adhiere a todo el álbum, ese proceso con la ayuda de la producción adicional de Matt Rad, quien ha trabajado con Taking Back Sunday, una de sus bandas favoritas. Ayuda a traer cohesión. “El sonido es muy simple. Son básicamente guitarras estridentes con ritmos trap y melodías fuertes”, dice sobre un enfoque musical que ha estado perfeccionando durante años en sus colaboraciones con artistas superestrellas como Ty Dolla $ign, Machine Gun Kelly y Juicy J. Debido a los trap beats, quería traer una sensibilidad hip hop a su voz. “¿Cómo abordaría Travis Scott esta canción? ¿Qué haría Post Malone en el segundo verso de “Medicine”? Si tuviera que describir el álbum sería eso: versos de rap con coros de rock. Eso es. Es exactamente lo que quería “.

James ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo y hasta la fecha ha lanzado tres álbumes de gran éxito: ‘James Arthur’ (número 2 en el Reino Unido), ‘Back From The Edge’ (número 1 en el Reino Unido) y ‘YOU’ (número 2 en el Reino Unido), junto con nueve singles dentro del Top 40 del Reino Unido. Ha tenido dos grandes éxitos número uno y recibió un disco por alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify con ‘Say You Won’t Let Go’, el éxito mundial número uno que sacó al cantautor de Middlesbrough (actualmente tiene 1.7 mil millones de reproducciones en la plataforma). James recientemente dominó los charts con su colaboración con Sigala “Lasting Lover”. La canción fue una de las canciones número uno en el Reino Unido, número uno en iTunes y Top 10 en la lista oficial de singles.