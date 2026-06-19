Qué hacer este fin de semana largo en Paraguay: agenda completa del 19 al 22 de junio 2026

Las celebraciones de San Juan marcan el ritmo de este fin de semana largo, con decenas de fiestas populares distribuidas en toda la geografía paraguaya. En Asunción, la Fiesta de San Juan Inaes abre el viernes desde las 9:00 con acceso libre en Eusebio Ayala km. 4,5, mientras que el sábado la Feria Palmear toma la calle Palma de 11:00 a 23:00 con propuesta gastronómica, artística y cultural sin costo. Para los amantes del teatro, “Otra Vez Romeo y Julieta” se presenta todo el fin de semana en la Manzana de la Rivera, y “Hospital Tomado” ocupa la Sala La Correa el viernes y sábado a las 20:30.

Quienes prefieran el aire libre pueden sumarse a los paseos en lancha por el río Paraguay desde la Bahía de Asunción, disponibles los tres días desde Gs. 10.000.

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En el interior del país, el departamento de Cordillera ofrece desde la Ruta de la Caña en Piribebuy hasta el Tour del Queso de PROCOLE, ambas con agendamiento previo.

El departamento de Alto Paraná —que incluye Ciudad del Este— concentra varias actividades de San Juan con entrada libre, además del 8° Simposio Nikkei 2026 en la Asociación Japonesa de Yguazú el sábado, y el Picnic Especial de San Juan en el Anfiteatro del Lago durante el fin de semana.

Ñeembucú suma su propia programación en Pilar, con el San Juan de la Amistad Paraguay-Taiwán el sábado en la Plaza de los Héroes desde las 17:00.

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Aquí te dejamos la lista completa de actividades para este fin de semana largo: