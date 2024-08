Agenda completa del Pinta Sud ASU: una semana para disfrutar del arte

Durante esta semana, el arte contemporáneo cobra protagonismo en Asunción, invitando a un diálogo con lo mejor de la escena artística paraguaya, mediante una agenda curada que incluye exhibiciones de arte en Casa Pinta (Centro Cultural de la Ciudad Manzana de la Rivera) y en más de 20 sitios, entre galerías, instituciones culturales, museos y espacios autogestionados, con visitas guiadas y actividades públicas y gratuitas.

Lea más: Darán charla sobre el fotógrafo Frank Scherschel, enviado de la revista Life al país en 1959

“Asunción tiene una vitalidad cultural singular y atractiva. El Art Week de Pinta Sud | ASU busca potenciar no solo su ecosistema cultural, acercando al público a las artes visuales, sino que además fortalece las dinámicas de profesionalización y, de esta forma, colabora en posicionar a Asunción como destino cultural de Latinoamérica”, comentó Diego Costa Peuser, director global de Pinta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El programa cultural se realiza con curaduría de Adriana Almada bajo el acompañamiento de Irene Gelfman, curadora global de Pinta. A ellas se suman destacados curadores nacionales que tendrán a su cargo diversas propuestas expositivas, como Ticio Escobar, Lia Colombino, Fredi Casco y Damián Cabrera.

Esta nueva edición incorpora como novedad el Programa Curaduría Joven, al que han sido invitados Gustavo Riego, Majo Fiorio y Luis Ocampos Pompa, jóvenes curadores paraguayos que presentarán artistas emergentes y de mediana carrera.

“Pinta Sud | ASU es mucho más que un programa cultural: es un punto de encuentro y de cohesión cultural que propicia oportunidades de profesionalización y puesta en valor del patrimonio cultural y turístico, ofreciendo un fortalecimiento de la escena artística y del mercado del arte nacional”, destaca la organización.

Para asistir a las actividades que requieren agendamiento, hay que registrarse en la web https://sud.pinta.art/

Agenda Pinta Sud | ASU

Martes 6

16h Inauguración en la Casa Pinta: Manzana de la Rivera (Ayolas 129)

* Claudia Casarino Solo Show. Casa Castelví.

* “La gran conversación Pinta Sud | ASU”. Espacio Acevedo.

* Proyecto site-specific de Sara Leoz. Hall Ruy Díaz de Guzmán.

18h a 21h GALLERY Inauguraciones

Museo del Barro (Grabadores del Kabichu’i)

* “Los colores de la resistencia” de Marcelo Brodsky. Sala Josefina Plá.

* Individual de Gustavo Riego. Sala Olga Blinder.

* Muestra colectiva “Larga distancia: arte de América Latina” en la Fundación Migliorisi.

Galería Artística (Denis Roa 1034. esq Sucre)

* “El retorno” de Osvaldo Salerno.

Galería Viedma Arte (Denis Roa 768)

* “El bosque que vuela. Ficciones en torno a Ogwa” de Joaquín Sánchez.

Miércoles 7

Casa de la Integración de CAF (Avda. Mcal. López c/ Rca. Dominicana)

16h FORO: América Latina y la práctica curatorial

Conversatorio. María Amalia García (Curadora en jefe del Museo de Arte Latinoamericano Buenos Aires); Inés Katzenstein (Directora del instituto de investigación Patrica Phelps de Cisneros para el estudio del arte latinoamericano).

17h FORO: Presentación (Transmisión en vivo)

“Colección Mendonca. Paraguay y el sistema del arte”. Ticio Escobar y Adriana Almada.

*Actividades con inscripción previa.

18 a 21h GALLERY Inauguraciones

Verónica Torres-Casa Mayor (Malutin 263)

* “Cuentos mestizos” de Jorge Enciso.

* Feliciano Centurión.

Arte Actual (Lillo 1273)

* Homenaje “Enrique Careaga: Una sci-fi retrofuturista”.

Touch Club (Av. España 1272, Paseo Carmelitas)

* “Riña” de Lucas We.

BGN Arte (Augusto Roa Bastos casi España)

* Individual de Cacho Falcón.

Jueves 8

16h FORO: América Latina y la práctica curatorial (Transmisión en vivo) en la Casa de la Integración de CAF

Conversatorio. Cuauhtémoc Medina (Curador en Jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, de México); Raphael Fonseca (Curador de arte latinoamericano moderno y contemporáneo en el Museo de Arte de Denver).

17h FORO: Presentación (Transmisión en vivo)

“Museo Pompidou-Paraná. Enclave internacional de arte contemporáneo en la Triple Frontera” (Brasil, Paraguay, Argentina). Luciana Pereira (Presidente del Consejo Estatal de Cultura, del Consejo Estatal de Patrimonio Histórico y Artístico y secretaria estatal de Cultura de Paraná); Solano Benítez (Arquitecto, ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia 2016, autor del proyecto del edificio).

*Actividades con inscripción previa.

18 a 21h GALLERY Inauguraciones

Fábrica galería / Club de Arte (Calle Sgto. Martínez 271)

* “De la naturaleza de las cosas” de Wolfgang Krauch.

Site Specific de Marcos Benítez en el ICPA (Juan de Salazar 310 c/ Artigas). “Luciérnagas humanas al ras de la tierra”.

Exaedro (Acá Carayá 595)

* “Damiana” de Gustavo Benítez.

Viernes 9

16h FORO: América Latina y la práctica curatorial (Transmisión en vivo) en Casa de la Integración de CAF.

Bianca Bernardo (Curadora, Liaison de artistas y Gerencia de Comunicación en Galería A Gentil Carioca, Río de Janeiro); Isabella Lenzi (Directora artística y Curadora-jefe de la Fundación Alberto Cruz, Santo Domingo y Madrid).

17h FORO: América Latina y la práctica curatorial

Conversatorio. Vivian Crockett (Curadora del New Museum y Co-Curadora de la Trienal del New Museum 2026). Isabella Rjeille (Curadora del Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand MASP y co-Curadora de la Trienal del New Museum 2026).

*Actividades con inscripción previa.

18h - 21h GALLERY Inauguraciones

K / Arte y Naturaleza (Santa Rosa 586 casi Av. España)

* “Olimpo y otras historias” de Nélida Mendoza.

Matices art gallery (Cruz del Defensor 241)

* “Límites” de Laura Piñeiro.

Fuga Villa Morra (Alfredo Seiferheld 5144 entre Cruz del Chaco y De Gaulle)

* “Horizontes” de Laura Mandelik, Leila Buffa, Gabriela Mercado, Rodrigo Spelt y Max Gómez Canle.

Alemania Cell - Apple Brand Store (Av. del Chaco 1669)

* Proyecto Site Specific de Cacho Falcón

Sábado 10

10h – 13h Colección Museo de Arte Sacro. (Manuel Domínguez esq. Paraguarí)

Confines del Paraguay. Colección de arte indígena y popular contemporáneo (Tte. Fariña esq. México)

12h “Terraria” en Fundación Texo (Paraguarí 852).

14 a 19h Inauguraciones en La otra casa de Asterión (Oliva 638)

* Obras de Jenaro Pindú, Colección Toranzos.

* “Perseguir el sol: paisajes deseados para el fin del mundo”. Exposición de Rudy Cáceres, Jonatan Fernández y Giovanni Ferreira.

Exhibición “Mi casa es tu casa” (Calle Herrera 339)

Cecilia Avati,Tainan Cabral, Aharon Emery, Asmahen Jaloul, Cristiano Lenhardt, Nico Mierda, James Muriel, Silia Moan, Andre Rolon, Piti Tomé.

Exhibición colectiva en Espacio E (Estrella 977)

“Testimonios de lo indómito” de Belén Rodríguez, Brune Poletti y Leticia Alvarenga.

Domingo 11

11 a 14h Cierre de Pinta Sud ASU

Taller de cerámica con Julia Isidrez en la Escuela Taller de Cerámica Juan Marta Rodas en Itá. Actividad con inscripción previa.