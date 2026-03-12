“Habitar el umbral”, un ciclo para que estudiantes visiten la muestra de Hugo Giménez

La muestra “Liminal”, con la que Hugo Giménez invita a reflexionar acerca de los periodos de dictadura y democracia, tendrá desde el próximo lunes un ciclo de visitas y charlas gratuitas para estudiantes denominado “Habitar el umbral”.

Los encuentros estarán encabezados por el mismo Giménez, quien acompañará a los estudiantes comentando las obras en exposición y el proceso de trabajo.

“Habitar el umbral” tendrá un enfoque académico orientado a estudiantes de la Educación Media, quienes acompañados por docentes podrán trabajar temas y contenidos académicos mediados por la visita a la muestra.

“Es una oportunidad para acercar a los jóvenes a uno de los ejes de la exposición: el uso de nuevas tecnologías en el proceso de reflexión y discusión sobre la dictadura paraguaya”, remarcaron los organizadores.

Los grupos de estudiantes podrán agendar la visita a la exposición entre el 16 y 20 de marzo en los horarios de 8:00 a 18:00. Las instituciones interesadas en participar pueden inscribirse al correo electrónico casabicentenario.nunezsoler@gmail.com. Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción.

Cruce entre historia y tecnología

“Liminal” explora el imaginario y la iconografía stronista en un contexto de nuevas tecnologías. La muestra está conformada por video instalaciones con estética retro game, proyecciones, gráficas, experiencias en mundos virtuales, realidad aumentada, etc.

La muestra cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), Codehupy, el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” y la Casa Bicentenario de las Artes Visuales “Ignacio Núñez Soler”, ubicada en Azara 845 c/ Tacuary.