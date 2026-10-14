Dibujos del artista guaraní Osvaldo Pitoé se proyectarán en la Ópera de Sidney, Australia

Los dibujos del artista chaqueño Osvaldo Pitoé, nacido en la comunidad guaraní de Km. 12 en 1963, llegarán desde el próximo 2 de noviembre a las velas del emblemático edificio de la Ópera de Sidney en Australia.

Pitoé dibuja con bolígrafo sobre papel y en su obra se reflejan sus tradiciones y la memoria de su pueblo. En este caso presentará unos diseños inspirados en la celebración del Areté Guasu.

Sus obras integran la colección de la Fondation Cartier pour l’art contemporain y fue allí que Bruce Johnson McLean, curador de exposiciones y First Nations Curatorial Fellow de la Bienal de Sidney, descubrió su trabajo y lo seleccionó para formar parte de Badu Gili.

El artista chaqueño eligió la gran celebración de los guaraníes occidentales para llevar adelante este proyecto en el que viene colaborando desde hace meses, a distancia, con los equipos australianos.

Los storyboards, las animaciones, la música y la versión final fueron supervisados por Pitoé, para que la expresión de la cultura guaraní conserve toda su autenticidad.

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Badu Gili, un hito personal para Osvaldo Pitoé

Este proyecto también marcará un hito personal para Pitoé, quien viajará por primera vez al exterior del país. En Sidney se encontrará con las personas que contribuyeron a la realización de esta iniciativa.

La inauguración del mapping, que tendrá una duración de tres minutos y medio, será el próximo 2 de noviembre en la Ópera de Sidney.

Durante varias veces por noche, a lo largo de un año, Badu Gili dará visibilidad al universo artístico de Osvaldo Pitoé y a la gran celebración de las comunidades guaraníes del Chaco.

El proyecto Badu Gili es una celebración del arte y las historias de las comunidades indígenas, en el marco de la Bienal de Sidney.