Osvaldo Pitoé, el primer artista indígena reconocido como “Maestro del Arte” por el CCR Cabildo

“Maestros del Arte” es un reconocimiento otorgado anualmente por el Centro Cultural de la República El Cabildo, buscando distinguir la trayectoria y el aporte de exponentes de cinco disciplinas. Osvaldo Pitoé se convirtió hoy en el primer artista indígena en recibir este galardón, en la categoría de Artes Visuales.

Tras no haber podido asistir al acto que se realizó el pasado 15 de diciembre, Pitoé recibió hoy la medalla y el certificado de manos de Aníbal Saucedo Rodas, director del CCR Cabildo; Luis Vera, director de la Casa Bicentenario de Artes Visuales; y Diego Sánchez Haase, director de la Casa Bicentenario de la Música.

Saucedo Rodas señaló que desde hace dos décadas, este reconocimiento busca ser un espacio “en el que el arte académico y el arte popular dialogan en un mismo plano de dignidad”.

También destacó que dentro de lo que se conoce como el arte indígena contemporáneo, están celebrando la obra de Osvaldo Pitoé “como referente indiscutible de una original expresión estética y como cronista de la cosmogonía nivaclé”.

“Mientras la producción del Chaco se caracterizaba por la sobriedad del blanco y negro, Pitoé se atrevió a pensar en colores, con una innovación técnica que ha expandido los límites del dibujo indígena”, agregó.

Luego de recibir la medalla y el certificado correspondiente, Pitoé agradeció el reconocimiento señalando que comenzó a dibujar en 1984 y que desde entonces se dedica al arte para mantener a su familia.

“Estoy muy contento”, añadió el artista y señaló que hace más de cuatro décadas comenzó a darle rienda suelta a su creatividad dibujando y pintando.

“En el 2020 por ahí comencé con las pinturas. Le gustó a la gente, siempre me piden, y hasta ahora siguen comprando”, agregó Pitoé.

Su obra se basa en la naturaleza, la cacería, la cosecha de algarrobo, el Areté guasú, así como la celebración del Día del Indígena y los bailes tradicionales.

Pitoé comentó que en su comunidad hay algunos que también están siguiendo sus pasos en el arte, pero solamente abocados al dibujo.

Si bien los dibujos a bolígrafo realizaba sobre cartulina, actualmente su principal soporte de trabajo para las pinturas acrílicas son las placas de madera de 25 x 35 centímetros.

Arte que trasciende fronteras

Osvaldo Pitoé nació en el año 1964 en la localidad de Pedro P. Peña, en el Chaco. De pequeño decidió salir de su comunidad para poder estudiar y fue a un internado de las hermanas misioneras.

En su tiempo libre empezó a dibujar cómo trabajan las mujeres, cosechando frutas, buscando agua, o los hombres yendo de cacería o pesca.

Sus obras han formado parte de exposiciones en espacios locales como el Centro Cultural de la Ciudad “Carlos Colombino- Manzana de la Rivera”, el Centro de Artes Visuales / Museo del Barro, el Centro Cultural del Lago, la Galería Fábrica y el Centro Cultural de la República El Cabildo.

El trabajo de Osvaldo Pitoé también ha traspasado las fronteras de nuestro país siendo parte de muestras en España, Francia, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, México, entre otros países.