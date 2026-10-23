Oxígeno Feria de Arte abre su novena edición en el Puerto de Asunción

Con la presencia de la ministra de Cultura, Adriana Ortiz, y de Roberto Galeano, director de la Fundación Itaú, entre otras autoridades e integrantes de Oxígeno, se realizó este jueves la Noche de Coleccionistas, encuentro que funcionó como preapertura de la novena edición de Oxígeno Feria de Arte.

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La actividad reunió a invitados especiales y artistas que forman parte de esta edición, anticipando algunas de las propuestas que desde hoy estarán disponibles para el público.

La feria se desarrollará del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con una selección de obras de 74 artistas contemporáneos. La iniciativa busca propiciar un encuentro entre creadores, público, galerías y coleccionistas, además de generar oportunidades concretas de comercialización para la producción artística local.

Oxígeno Feria de Arte reúne a 74 artistas contemporáneos

Los participantes fueron seleccionados a partir de una convocatoria abierta, mediante un comité integrado por la curadora y gestora cultural Lia Colombino, el artista y gestor cultural Fredi Casco y la curadora e investigadora Carolina Ariza. La selección contempló la calidad y solidez de las propuestas, así como la diversidad de lenguajes y miradas presentes en la escena artística contemporánea.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer la feria, conocer diferentes aproximaciones al arte contemporáneo y adquirir obras directamente en el evento. La propuesta también incluye actividades culturales, espacios de encuentro y un sector gastronómico, con el objetivo de convocar a públicos diversos y convertir al Centro Cultural del Puerto en un punto de encuentro durante el fin de semana.

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Desde su primera edición, Oxígeno ha crecido tanto en la cantidad de artistas participantes como en su convocatoria. La feria comenzó con 25 artistas y fue ampliando progresivamente su escala. En 2025 recibió a más de 5.000 visitantes durante sus tres jornadas, una respuesta que refleja el interés por generar espacios de encuentro entre la producción artística y el público comprador.

Uno de los objetivos de la iniciativa es acercar el coleccionismo a nuevos públicos. La compra de una obra representa, en este contexto, una posibilidad de acompañar el trabajo de los artistas y contribuir a la formación de colecciones que documenten la producción contemporánea paraguaya.

Premios y residencias para impulsar la producción artística

Además de la exhibición y venta de obras, Oxígeno contempla iniciativas destinadas a acompañar el desarrollo profesional de los artistas participantes. A través de premios, residencias, exposiciones y publicaciones, la feria busca ampliar las posibilidades de investigación, producción y circulación de sus trabajos.

Entre las oportunidades se encuentra Open Borders – Fronteras Abiertas, que propone un intercambio internacional y una residencia artística en Italia. El Premio La Nave, en alianza con Proyecto PAC y La Nave, contempla una residencia en Escobar, Buenos Aires, mientras que Residencia Entrecruces promueve el diálogo entre las prácticas del arte contemporáneo y los saberes artesanales y populares del Paraguay.

La programación incluye asimismo el Premio Fábrica, que ofrece la posibilidad de desarrollar una exposición individual; el Premio Impronta, en colaboración con la Fundación Itaú, destinado a realizar una publicación dedicada a la producción de un artista; y el Premio de Adquisición de la Colección Mendonca, mediante el cual una obra seleccionada pasa a formar parte de su acervo.

A estos reconocimientos se suma el Programa de Adquisiciones, que promueve la incorporación de obras de los artistas participantes a colecciones privadas. En ediciones anteriores acompañaron esta iniciativa coleccionistas y colecciones como Daniel Nasta, Poletti, Rivas Collection, Ardissone y Colección Mendonca.

Con estas propuestas, Oxígeno busca que la experiencia de la feria trascienda la exhibición y venta de obras, generando vínculos entre los artistas y quienes pueden contribuir a sostener su producción a través de la adquisición y difusión de sus trabajos.

Oxígeno Feria de Arte es presentada por la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, Colección Mendonca, Passline y Eastern Point Global.

La feria abrirá este viernes 23 de octubre, de 19:00 a 23:00, y continuará el sábado 24 y el domingo 25, de 14:00 a 23:00, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. El acceso es libre y gratuito, con registro previo a través de Passline.