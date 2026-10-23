Comedias, unipersonales y dramas en la cartelera teatral

Este fin de semana, distintas salas recibirán propuestas teatrales para públicos y sensibilidades diversas. Entre las opciones figuran las últimas funciones de una obra sobre las relaciones humanas en tiempos de hiperconexión, comedias, un espectáculo sobre la maternidad y puestas que abordan la búsqueda de identidad y las experiencias atravesadas por la fe, el desarraigo y la supervivencia.

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“Dispositivos vinculados” llega a sus últimas funciones

La obra “Dispositivos vinculados”, de Sigilos Teatro Experimental, tendrá sus dos últimas funciones este viernes 23 y domingo 25 de octubre en Casa Sigilos (Palma 751). Con idea y dirección de Julio Romero y codirección de Natalia Tibiletti, la propuesta plantea una pregunta: ¿qué ocurre con los vínculos humanos cuando desaparecen las pantallas?

La puesta explora la fragilidad de las relaciones en tiempos de hiperconexión virtual y la necesidad de recuperar el encuentro presencial. A partir de esta premisa, invita a reflexionar sobre las formas de relacionarnos en un mundo cada vez más conectado, pero en el que la cercanía física y emocional puede quedar relegada.

El elenco está integrado por Sol Mazacote, Grecia Fernández, Natalia Tibiletti, Ovidio Cabrera, Rafael Cantalppi, Anchi Flores y Claudio Orrego. Las funciones serán el viernes a las 20:30 y el domingo a las 20:00 en Casa Sigilos, ubicada en el Club Unión, sobre Palma 751 casi Ayolas.

Las entradas generales cuestan G. 100.000, mientras que las anticipadas cuentan con una promoción de dos por G. 170.000. Las reservas se realizan al (0991) 801-889.

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“Nadie vuelve porque sí”, entre el humor y la ausencia

La comedia “Nadie vuelve porque sí”, escrita por Guillermo Hermida y dirigida por Jorge Báez, continúa en el Arlequín Teatro con funciones este viernes y sábado a las 21:00, y el domingo a las 20:00.

La historia se sitúa en agosto de 2006, el mismo día del estreno de “Volver”, de Pedro Almodóvar. Agustina permanece aislada voluntariamente en su casa, refugiada en sus recuerdos y en su fascinación por el cine, mientras intenta sobreponerse a la muerte de Tobías, su compañero y el amor de su vida. Todo cambia cuando él regresa, aunque no de la manera que ella había imaginado.

A partir de este acontecimiento, la obra combina humor, ironía y ternura para explorar el amor, las ausencias y el poder de las películas para acompañar o transformar nuestras experiencias. El retorno inesperado da lugar a situaciones absurdas que también revelan aspectos profundamente humanos de sus personajes.

La puesta cuenta con las actuaciones de Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Fabu Olmedo y Mauri Martínez. Las funciones se realizan en el Arlequín Teatro, ubicado en Antequera 1061 casi República de Colombia. Las entradas cuestan G. 120.000, con una promoción de dos por G. 200.000. Se pueden adquirir a través de Ticketea, por WhatsApp al (0992) 442-152 o en la boletería del teatro.

Lali González sigue con “¡Mamíssima!”

La actriz Lali González continúa con las funciones de “¡Mamíssima!”, un unipersonal escrito, dirigido e interpretado por ella, que pone en escena situaciones cotidianas de la maternidad y la vida familiar.

Las tareas domésticas, los grupos de WhatsApp del colegio, las exigencias familiares y la dificultad de conciliar los distintos roles que asume una mujer forman parte de esta propuesta. A partir de su propia experiencia, González aborda la maternidad sin idealizarla y encuentra en el humor una manera de hablar de la culpa, el caos y las expectativas que recaen sobre quienes intentan responder a múltiples demandas sin dejar de lado su individualidad.

El espectáculo combina el formato del stand up con recursos audiovisuales, una característica presente también en anteriores propuestas de la actriz. Las funciones serán este viernes y sábado a las 21:00, y el domingo a las 20:00, en la Sala 5 del Cine Villa Morra, ubicada sobre la avenida Mariscal López y Charles de Gaulle. Las entradas están disponibles a través de Ticketea, desde G. 96.000.

“Hablemos a calzón quitado” sale de gira

Tras sus funciones en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), “Hablemos a calzón quitado” llegará este sábado 24 de octubre a Villa Elisa y continuará su recorrido por Asunción los días domingo 25 y viernes 30. La obra del dramaturgo argentino Guillermo Gentile propone una historia sobre la identidad, los vínculos afectivos y las imposiciones sociales.

El protagonista es Juan, un joven que intenta encontrar su propio camino bajo la sombra de un padre sobreprotector. La llegada de Martín, un estudiante de filosofía, altera la dinámica familiar y pone en cuestión las estructuras de poder y los límites que condicionan la libertad individual. A través del humor, la ternura y el conflicto, la historia aborda la amistad, el amor, la sexualidad y los modelos de masculinidad.

La puesta está dirigida por Juan Hannes Bürgin, dramaturgo, docente y director teatral, fundador de la escuela Núremberg, en Baviera. El elenco está integrado por Yosué Ayala, Batata Caballero y Elvio Torres.

La primera función de esta nueva etapa será el sábado 24 a las 20:00 en el Anfiteatro Municipal Rafael Rojas Doria, de Villa Elisa. Las entradas cuestan G. 30.000, con una promoción de dos por G. 50.000. Luego, la obra se presentará el domingo 25 y el viernes 30, también a las 20:00, en la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). En este espacio, las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y las adquiridas en puerta, G. 70.000. Para ambas sedes, las reservas se realizan al (0971) 964-150.

“La Peregrina”, una historia de fe y supervivencia

El unipersonal “La Peregrina – Solo se trata de sobrevivir”, escrito y dirigido por Natalia Benítez, subirá a escena este viernes 23 y sábado 24 de octubre a las 21:00, y el domingo 25 a las 20:00, en la sala La Correa, de Asunción. La interpretación está a cargo de Aura Brítez.

La obra sigue la historia de Lola, una mujer nacida en el Guairá, entre cañaverales, promesas religiosas y silencios familiares. Desde niña sueña con conocer otros lugares, mientras crece bajo el amparo de una devoción que terminará marcando su destino. Un viaje que parecía abrirle nuevas oportunidades la conduce por caminos inesperados, lejos de todo lo que conoce.

La sala La Correa está ubicada sobre General Díaz casi Don Bosco. Las entradas anticipadas se reservan al (0971) 276-596, con una promoción de dos por G. 150.000. En puerta, cada entrada costará G. 90.000. La asesoría escénica está a cargo de Diego Mongelós; la musicalización, de Mona Airaldi, David Martínez y Javier Godoy; y la producción general, de Vivi Amaral.

“Gustavísimo: Edición limitada”, nuevo espectáculo de Gustavo Cabaña

El humorista Gustavo Cabaña estrenará este viernes 23 de octubre “Gustavísimo: Edición limitada”, un nuevo espectáculo que llegará al Teatro Latino (Tte. Fariña c/ Iturbe) con una propuesta renovada y la aparición de algunos de sus peculiares personajes. En conversación con ABC, el artista adelantó que esta puesta ofrecerá novedades dentro de su característico universo humorístico.

Las funciones serán los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00, hasta el 15 de noviembre. Las entradas están disponibles a través de Ticketea, con precios anticipados de G. 80.000 para Platea Alta, G. 95.000 para el sector Sala y G. 105.000 para VIP.