Tom Hanks, un robot y un perro en primer tráiler de “Finch”

Apple presentó este lunes el primer tráiler de su próxima película original Finch, un drama de ciencia ficción que protagoniza Tom Hanks, en su segunda colaboración con Apple luego del filme de guerra de 2020 Greyhound.

Finch trascurre años luego de que una erupción solar haya devastado la Tierra y aniquilado a gran parte de la humanidad. Un inventor crea un robot para que lo ayude a él y a su perro a emprender un peligroso viaje.

Caleb Landry Jones (Tres anuncios por un crimen) es el encargado de interpretar, por voz y captura de movimiento, a Jeff, el robot co-protagonista de la película.

Finch es dirigida por el cineasta estadounidense de origen argentino Miguel Sapochnik, ganador de varios premios incluyendo un Emmy por su trabajo en la dirección de varios episodios de la serie Game of Thrones.

La banda sonora de la película fue compuesta por el premiado artista argentino Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Óscar por la música de Secreto en la montaña (2005) y Babel (2006), y autor de la banda sonora de los galardonados videojuegos The Last of Us.

Finch se estrenará en todo el mundo por la plataforma de streaming Apple TV+ el 5 de noviembre.