“Apenas el Sol” es premiado como Mejor Documental en el Lunenburg Doc Fest de Canadá

“Firmemente arraigada en el momento presente, pero con un sentido tanto de la historia como del futuro, Apenas el Sol ofrece una ventana a la lenta y aparentemente inexorable asimilación del pueblo ayoreo y su cultura. Esta película, magistralmente montada, permite al espectador una singular perspectiva interior que reverbera mucho después de que la película haya terminado”, manifestó el jurado del certamen.

Desde Apenas el Sol (Nothing but the Sun) destacaron a Valeria Racioppi, quien fue la editora principal del largometraje.

Sobre la película

El documental, que próximamente se estrenará en Paraguay, muestra cómo Mateo Sobode Chiqueno atraviesa el Chaco en un intento por preservar la memoria de su pueblo, los ayoreo, quienes han sido forzados a abandonar su territorio y su cultura. A través de los relatos es como Mateo encuentra el camino de vuelta a su hogar: el monte.