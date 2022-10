Netflix promete un viaje mágico en tráiler de “El país de los sueños”, con Jason Momoa

Netflix presentó hoy un primer avance de la película de fantasía El país de los sueños, una de sus grandes apuestas de fin de año en lo que respecta a películas originales.

Basada en un cómic de Winsor McCray, la película sigue a una niña huérfana que, mientras duerme, viaja a un surreal mundo mágico donde un misterioso y carismático personaje con cuernos llamado Flip la invita a hacer un viaje en busca de un tesoro que le permitirá cumplir cualquier deseo que quiera.

La actriz debutante Marlow Barkley protagoniza junto a Jason Momoa (Aquaman), y el elenco incluye también a Kyle Chandler (Godzilla vs Kong), Weruche Opia (I May Destroy You) y Chris O’Dowd (El estornino), entre otros.

La dirección es de Francis Lawrence, realizador de filmes como Constantine (2005), Soy leyenda (2007) y las tres últimas entregas de la saga Los juegos del hambre estrenadas entre 2013 y 2015.

El país de los sueños se estrenará en Netflix en todo el mundo el 18 de noviembre.