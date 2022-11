Nuevo tráiler de “Super Mario Bros.”, el nuevo salto de Nintendo al cine

Universal Pictures presentó un nuevo avance de Super Mario Bros., la nueva película animada basada en la mundialmente exitosa saga de videojuegos del mismo nombre creada por Nintendo en la década de 1980.

Creada por el estudio Illumination – creadores de Mi villano favorito y Minions – en colaboración directa con Nintendo, la película muestra al fontanero Mario y su hermano Luigi mientras se adentran en un mundo mágico donde deben ayudar a una princesa a defender su reino de los ejércitos del ambicioso rey Bowser.

El nuevo avance presenta un vistazo más amplio a la historia de la película, que incluirá a otros personajes icónicos de Nintendo como Donkey Kong y elementos de juegos como Mario Kart, entre muchas otras referencias.

En su versión en inglés, la película contará con las voces de Chris Pratt (La lista terminal), Anya Taylor-Joy (El menú), Charlie Day (It’s Always Sunny in Philadelphia), Jack Black (Jumanji: El siguiente nivel), Keegan-Michael Key (Wendell y Wild) y Seth Rogen (The Boys), entre otros.

Super Mario Bros. se estrenará en cines de Paraguay el 30 de marzo de 2023.