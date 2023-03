Estrenos en cines: “Creed” y un Brendan Fraser nominado al Óscar regresan a la pantalla

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine de Paraguay, entre las que destaca la tercera entrega de Creed, la serie heredera de la legendaria saga Rocky creada por Sylvester Stallone.

En esta tercera entrega, el campeón de boxeo Adonis Creed, hijo del viejo rival de Rocky, Apollo Creed, debe hacer frente a un viejo amigo suyo que acaba de salir de prisión y está decidido a cobrar revancha contra el mundo, aplastando a quienquiera que se le ponga enfrente en el ring.

Michael B. Jordan vuelve a protagonizar y además debuta como director en esta película, que también vuelve a incluir en su elenco a Tessa Thompson y suma a Jonathan Majors (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) como el nuevo rival de Creed. Sylvester Stallone es co-productor del filme, aunque no aparecerá como Rocky Balboa.

Otro estreno de la semana es La ballena, la nueva película del aclamado cineasta Darren Aronofsky, autor de filmes como Réquiem por un sueño, El luchador, El cisne negro o Noé.

Protagonizado por Brendan Fraser (La momia), La ballena es un drama basado en una obra teatral de Samuel D. Hunter, que sigue a un profesor con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija adolescente, de quien ha estado alejado mucho tiempo.

Junto a Fraser actúan Sadie Sink (Stranger Things) y Hong Chau (El menú). La película está nominada a tres premios Óscar, incluyendo los de mejor actor para Fraser y mejor actriz secundaria para Chau.

El tercer estreno de la semana es Winnie the Pooh: Miel y sangre, que da un giro sangriento a los clásicos libros infantiles Winnie the Pooh.

En esta nueva versión, Pooh y los demás animales del Bosque de los 100 Acres enloquecieron debido a ser abandonados por Christopher Robin, y ahora buscan sangrienta venganza.