Estrenos en cines: terror y el regreso de Jackie Chan son las novedades de la semana

Dos nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, siendo una de ellas la nueva película del legendario actor chino Jackie Chan, un ícono del cine de acción y artes marciales a nivel mundial.

Dobles de acción es un drama que sigue a un veterano doble de riesgos de cine que intenta, con ayuda de su hija, saldar sus deudas económicas para impedir que su amado caballo le sea requisado.

Chan protagoniza junto a Liu Haocun y Guo Qilin, bajo la dirección de Larry Yang.

El otro estreno de la semana es la película de terror Imaginario, sobre una mujer que descubre que un oso de peluche de su hija alberga una presencia sobrenatural maléfica.

Protagonizan DeWanda Wise (She’s Gotta Have It) y Tom Payne (The Walking Dead) bajo la dirección de Jeff Wadlow (La maldición de Bridge Hollow).

Premios Óscar

Este domingo se realizará la gala de la edición 96 de los premios Óscar, y algunas de las películas nominadas continúan en cartelera en cines de Paraguay, entre ellas la comedia negra de ciencia ficción Pobres criaturas, protagonizada por Emma Stone.

Este filme, dirigido por el cineasta griego Yorgos Lanthimos, aspira a 11 premios Óscar, entre ellos los de mejor película, mejor dirección, mejor actriz (Stone) y mejor actor secundario (Mark Ruffalo).

También continúa en cartelera el drama Vidas pasadas, nominado a dos premios, incluyendo el de mejor película.