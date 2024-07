Presentan primer tráiler de “Gladiador II”

Paramount Pictures presentó hoy el primer avance de Gladiador II, la muy esperada secuela del aclamado drama histórico Gladiador (2000), ambientado en la época del Imperio Romano.

La historia de esta nueva película trascurre décadas después de los eventos del filme original y sigue a Lucio, nieto del difunto emperador Marcos Aurelio, quien se alejó de Roma y vivió su vida en Numidia, hasta que Roma invadió esas tierras y él acabó capturado como esclavo. De la mano de un ambicioso traficante de armas, Lucio se convierte en gladiador con la esperanza de cobrar vengaza contra el general romano que invadió sus tierras, Acacio.

Pedro Pascal (Aftersun) protagoniza como Lucio, mientras que Pedro Pascal (The Last of Us) interpreta al general Acacio. Connie Nielsen regresa como Lucila, madre de Lucio, papel que interpretó también en la película original, mientras que Denzel Washington (El justiciero 3) completa el elenco principal.

Al igual que la Gladiador original, esta secuela es dirigida por el aclamado cineasta británico Ridley Scott, realizador de clásicos como Alien (1979), Blade Runner (1982), La caída del Halcón Negro (2002) o, más recientemente, El úlitmo duelo (2021) o Napoleón (2023).

Gladiador II llegará a cines de todo el mundo en noviembre de este año.

La primera Gladiador, protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix, fue una de las películas más taquilleras de su año y se alzó con cinco premios Óscar, incluído el de mejor película.