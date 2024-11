Estrenos en cines: llega “Gladiador II”, una de las películas más esperadas del año

Tres nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, entre ellas uno de los estrenos más esperados del año: la superproducción Gladiador II, secuela del clásico del año 2000 ambientado en la antigua Roma que protagonizó Russell Crowe.

Décadas después de los eventos de aquella película, Lucio, hijo del general convertido en gladiador Máximo, vive una vida tranquila alejada de Roma, pero acaba siendo capturado como esclavo por soldados romanos que masacran a su familia. Sediento de venganza, Lucio se convierte en gladiador en un intento de matar al general que lideró el ataque a su hogar.

Paul Mescal (Aftersun) protagoniza junto a Pedro Pascal (The Last of Us) y Denzel Washington (El justiciero 3). Además, integran el elenco Joseph Quinn (Un lugar en silencio: Día uno), Fred Hechinger (Pam & Tommy) y Connie Nielsen, quien vuelve a su rol de la película anterior como Lucila, madre de Lucio.

Al igual que la película del año 2000, esta secuela es dirigida por Ridley Scott, realizador de clásicos como Alien (1979), Blade Runner (1982), Thelma y Louise (1991) o, más recientemente, Prometeo (2012), Misión rescate (2015), El último duelo (2021) y Napoleón (2023).

Terror y aventuras animadas con tono navideño

Otra novedad de la semana es el thriller de terror No te sueltes, protagonizado por Halle Berry (El sindicato), sobre una madre y sus dos hijos, quienes deben sobrevivir aislados en un bosque donde son asediados por una misteriosa fuerza sobrenatural.

La película es dirigida por Alexandre Aja, realizador de películas como Alta tensión (2003), Espejos siniestros (2008) o Infierno en la tormenta (2019).

Finalmente, se estrena esta semana la película animada navideña Niko: La aventura de las narices frías, sobre un joven reno que sueña con unirse al equipo que estira el trineo de Papá Noel.

