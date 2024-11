No te sueltes

Título original: Never Let Go

Dirección: Alexandre Aja

Guion: KC Coughlin y Ryan Grassby

Elenco: Halle Berry, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 101 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:10; 15:15; 17:20; 19:25; 21:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 17:00; 19:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 14:15; 22:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:15 (en español); 21:20 (subtitulada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:45 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 16:45; 19:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 21:35 (en español).