Estrenos en cines: vuelve “El Señor de los Anillos” con una precuela animada

Tres nuevas películas llegan para refrescar la cartelera de cine en el primer jueves de diciembre, entre las que destaca una nueva adición en formato “anime” a la saga El Señor de los Anillos, basada en las obras literarias de J.R.R. Tolkien.

El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim trascurre más de un siglo antes de la aventura de Frodo Bolsón, y se centra en el reino de Rohan, cuyo rey debe tomar difíciles decisiones para defender a su pueblo de una siniestra amenaza.

En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Brian Cox (Succession), Gaia Wise y Luke Pasqualino (Sombra y hueso).

La película es dirigida por el realizador japonés Kenji Kamiyama, encargado de series televisivas como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex o Eden of the East.

Terror y una para los fans del k-pop

Otra novedad de la semana es la película de terror Bagman, que sigue a un padre que lucha por salvar a su familia cuando un viejo horror de su pasado resurge en su vida.

La película es protagonizada por Sam Claflin (Peaky Blinders) y dirigida por Colm McCarthy.

Finalmente, llega a las salas el documental musical RM: Right People, Wrong Place, que sigue al cantante surcoreano RM, miembro de la banda de k-pop BTS, mientras navega su carrera como solista y los desafíos de la fama internacional.

