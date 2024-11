¿Qué se estrena en cines de Paraguay en diciembre?

Precuelas de El Rey León y El Señor de los Anillos, una nueva película basada en un villano clásico de Spider-Man, lo nuevo del director italiano Luca Guadagnino, varias propuestas de cine asiático y muchas otras novedades refrescarán la cartelera de cine en Paraguay en el último mes del año.

Estos son los estrenos anunciados para cines de Paraguay en diciembre:

El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim (jueves 5)

Un largometraje animado que trascurre en el universo de la saga literaria de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, más de cien años antes de los eventos de la trilogía El Señor de los Anillos, y sigue al rey de Rohan mientras intenta salvar su reino de fuerzas oscuras. En su versión original en inglés, la película cuenta con las voces de Brian Cox (Succession), Gaia Wise y Luke Pasqualino (Sombra y hueso). La película es dirigida por Kenji Kamiyama, realizador de series televisivas como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex o Eden of the East.

Bagman: Espíritu del mal (jueves 5)

Un filme de terror sobrenatural que sigue a un padre que lucha por salvar a su familia cuando un viejo horror de su pasado resurge en su vida. Protagonizada por Sam Claflin (Peaky Blinders) y dirigida por Colm McCarthy.

Kraven el cazador (jueves 12)

La nueva película de Sony Pictures basada en un antagonista de los cómics de Spider-Man es protagonizada por Aaron Taylor-Johnson (Profesión peligro) como el hijo de un peligroso mafioso ruso, quien busca convertirse en el cazador más letal del mundo. Junto a Taylor-Johnson actúan Ariana DeBose (Amor sin barreras), Fred Hechinger (Gladiador II) y Russell Crowe (El exorcista del papa). Dirige J.C. Chandor (Triple frontera).

Queer (jueves 12)

La nueva película del cineasta italiano Luca Guadagnino (Desafiantes) adapta al cine la novela homónima de William S. Burroughs y sigue a un hombre estadounidense que se enamora de un joven marino compatriota suyo en Ciudad de México. Daniel Craig (Glass Onion) y Drew Starkey (Outer Banks) protagonizan.

Sting: Araña asesina (jueves 12)

Un thriller de terror en que una araña gigante aparece en un edificio de Nueva York y desata el caos cuando comienza a atacar a los vecinos. Con Alyla Browne (Furiosa) y dirigida por Kiah Roache-Turner.

Mufasa: El Rey León (jueves 19)

Una precuela de El Rey León que sigue al león Mufasa en su juventud en la savana, cuando es adoptado por la familia del príncipe Taka, quien se convierte en su hermano adoptivo. En su versión en inglés, la película cuenta con las voces de Aaron Pierre (Rebel Ridge) como Mufasa y Kevin Harrison Jr. (Elvis) como Taka, y además Billy Eichner y Seth Rogen vuelven como las voces de Timon y Pumbaa. La dirección es de Barry Jenkins, ganador del Óscar por Moonlight.

Asesino serial (jueves 19)

Un thriller de suspenso en que un encuentro de una noche entre un hombre y una mujer se convierte en una persecución mortal cuando el hombre revela que es un asesino. Con Willa Fitzgerald (Reacher) y Kyle Gallner (Sonríe 2), dirigida por JT Mollner.

Cómo ser millonario antes que muera la abuela (jueves 26)

Una comedia dramática tailandesa sobre un joven en apuros económicos que se ofrece a cuidar de su abuela, quien sufre de una enfermedad terminal, con el objetivo de conseguir una herencia. Con Putthipong Assaratanakul y Usha Seamkhum, dirigida por Pat Boonnitipat.

Infierno en altamar (jueves 26)

Un thriller surcoreano de acción y terror en que una fuerza maligna se desata en un buque carguero que transporta criminales desde Filipinas con destino a Corea del Sur. Con Seo In-guk, dirigida por Kim Hong-seon.

La venganza de Cenicienta (jueves 12)

Una nueva versión “oscura” del clásico cuento de Cenicienta, en que una joven maltratada por su madrastra y hermanastras decide hacer justicia por mano propia y buscar venganza, con ayuda de un hada madrina. Con Lauren Staerck y Natasha Henstridge, dirigida por Andy Edwards.

El guardián de la magia (jueves 26)

Una película animada rusa de fantasía sobre un guerrero motociclista que debe defender a un reino de una amenaza mística.