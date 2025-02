Día de los enamorados: estas son las películas que se volverán a exhibir en los cines

En los Cines Multiplaza y Villamorra, desde este viernes 14 al domingo 16 de febrero, se tendrá una cartelera especial con películas románticas para celebrar el Día de los Enamorados. “Yo antes de ti” y “The Notebook: Diario de una pasión” podrán ser nuevamente disfrutadas en la gran pantalla.

“Yo antes de ti” (2016) es una película que combina el romance con el drama y la comedia, basada en la novela homónima de la escritora británica Jojo Moyes. Emilia Clarke y Sam Claflin son los protagonistas de este filme, dirigido por Tea Sharrock.

La trama presenta a Lou, una carismática joven que es contratada para cuidar a Will, un hombre de negocios y aventurero que quedó tetrapléjico tras un accidente de tránsito. La hostilidad de Will comienza a transformarse en un sentimiento de amor hacia Lou, pero hay un secreto que Will esconde y que se llevaría a cabo en los seis meses que duraría este trabajo.

La otra propuesta será “The Notebook: Diario de una pasión” (2004), basada en la novela homónima de Nicholas Sparks. Rachel McAdams y Ryan Gosling protagonizan esta película dirigida por Nick Cassavetes, en la que también actúan Gena Rowlands y James Garner.

La historia presenta a Noah, un joven pobre pero apasionado, que se enamora de Allie, una joven adinerada que le da un sentido de libertad. Pero pronto se separan debido a sus diferencias sociales.

Estas películas también se podrán ver en el complejo Cinemark de Asunción (Paseo La Galería). “The Notebook” se exhibirá los días 20, 23, y 26 de febrero; mientras que “Yo antes de ti” tendrá funciones el 22 y 25 de febrero.

En este complejo también se proyectará “Loco y estúpido amor” (2011), los días 21 y 24 de febrero. Esta película, dirigida por Glenn Ficarra y John Requa, reúne a un elenco de figuras como Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Marisa Tomei y Kevin Bacon.

La trama sigue a un hombre casado cuya vida cambia dramáticamente cuando su esposa le pide el divorcio. Mientras eso ocurre, busca redescubrir su virilidad con la ayuda de un nuevo amigo.