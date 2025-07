Lively vs Baldoni: HBO Max estrena documental sobre su guerra judicial

El próximo 26 de julio, HBO Max estrenará Lively vs Baldoni, una serie documental que expone uno de los conflictos más explosivos de Hollywood en los últimos tiempos: la guerra judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas y productores de la adaptación cinematográfica de This Ends With Us. La producción promete mostrar testimonios inéditos, documentos judiciales y detalles hasta ahora desconocidos del enfrentamiento legal que sacudió la industria.

El conflicto comenzó tras el estreno de This Ends With Us, basada en la novela de Colleen Hoover. Según trascendió, Lively habría acusado a Baldoni de acoso sexual durante el rodaje, incumplimientos contractuales y manipulación creativa durante el proceso de producción y distribución de la película. Baldoni, por su parte, sostiene que Lively intentó tener un control absoluto del proyecto, excediendo los límites establecidos en los acuerdos originales.

La serie documental profundiza en los intercambios legales, las versiones cruzadas y el clima de tensión que rodeó la promoción y el estreno del film. Además de entrevistas exclusivas a expertos en la industria, el documental contará con abogados, allegados y miembros del equipo de rodaje que vivieron de cerca el enfrentamiento entre las dos estrellas de Hollywood.

