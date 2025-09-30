Cine: estas son las películas que se estrenarán en Paraguay en octubre

El mes de octubre llega con un calendario de estrenos en cines cargado de grandes producciones de todo el mundo, entre ellas un filme animado chino que ya se ha convertido en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, la primera película del aclamado anime y manga Chainsaw Man, además de filmes con estrellas como Margot Robbie, Dwayne Johnson, Keanu Reeves o Emma Stone.

Estas son las películas anunciadas para octubre en cines de Paraguay:

Ne Zha 2: El renacer del alma (jueves 2)

Una de las películas más taquilleras del año a nivel mundial y la quinta película de mayor recaudación de todos los tiempos, este filme animado chino es una secuela del éxito de 2019 Ne Zha, una historia de aventuras y fantasía basada en la mitología china. Luego de que el joven guerrero Ne Zha y su amigo Ao Bing sacrificaran sus cuerpos para salvar el mundo, Ne Zha es revivido con el alma de Ao Bing en su interior, y debe volver a luchar.

El gran viaje de tu vida (jueves 2)

Un drama romántico de fantasía en el que un hombre y una mujer siguen los pasos que les guía el peculiar sistema de GPS de un auto para emprender un viaje a lo largo del tiempo y tener un vistazo de sus futuros. Protagonizada por Colin Farrell (Los espíritus de la isla) y Margot Robbie (Barbie) bajo la dirección de Kogonada.

Los extraños: Capítulo 2 (jueves 2)

La continuación del filme de terror de 2024 Los extraños: Capítulo 1 sigue a una pareja en su luna de miel, quienes son atacados por tres sanguinarios desconocidos enmascarados y se ven obligados a refugiarse en una casa de alquiler. Vuelve a protagonizar Madeleine Petsch, de nuevo bajo la dirección de Renny Harlin.

Cazadores del fin del mundo (jueves 2)

Una película de acción postapocalíptica que sigue a un guerrero que se dedica a buscar artefactos antiguos en un planeta Tierra que ha sido devastado por tormentas solares. Con Dave Bautista (Tierras perdidas), Olga Kurylenko (Thunderbolts) y Samuel L. Jackson (Argylle), dirigida por J.J. Perry (Turno de día).

Tron: Ares (jueves 9)

La nueva secuela de Tron (1982) y Tron: El legado (2010) sigue a un programa del mundo digital que logra pasar al mundo real, que pronto se ve invadido por fuerzas del reino virtual. Protagonizan Jared Leto (Morbius) y Greta Lee (Vidas pasadas); y Jeff Bridges regresa como el protagonista del filme original, Kevin Flynn. La película es dirigida por Joachim Ronning (Maléfica: Dueña del mal).

La Máquina: The Smashing Machine (jueves 9)

Un drama biográfico deportivo que sigue la vida y carrera del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr, y su lucha contra la adicción a los medicamentos analgésicos. Con Dwayne Johnson (Black Adam) y Emily Blunt (Profesión peligro), dirigida por Benny Safdie (Diamantes en bruto).

El orfanato: La posesión (jueves 9)

Una película española de terror sobrenatural en la que una adolescente se enrola en el colegio de internado en el que desapareció su madre para descubrir qué pasó con ella, y encuentra terribles secretos. Protagonizada por Sara Jiménez y dirigida por Guillermo Barreira Pérez.

Super Wings: Máxima velocidad (jueves 9)

Una película de la serie animada infantil Super Wings, que sigue las aventuras de un grupo de aviones parlantes.

El teléfono negro 2 (jueves 16)

Una secuela del exitoso film de terror de 2021 El teléfono negro. Luego de haber sobrevivido tras ser secuestrado por un asesino serial enmascarado, un joven vuelve a enfrentarse su atacante, quien lo acecha desde el más allá. Vuelven a protagonizar Mason Thames y Ethan Hawke, de nuevo dirigidos por Scott Derrickson.

Cuando el cielo se equivoca (jueves 16)

Una comedia protagonizada y dirigida por el comediante Aziz Anzari, en la que el ángel Gabriel baja a la Tierra para mostrarle a un hombre que el dinero no puede resolver todos sus problemas, para lo que intercambia los cuerpos de este hombre y su adinerado jefe. Junto a Anzari actúan Keanu Reeves (John Wick 4), Keke Palmer (Nop) y Seth Rogen (El estudio).

Escape explosivo (jueves 16)

Un thriller de acción en el que un agente de la DEA estadounidense se reúne en Tapéi, Taiwán, con una mercenaria con quien solía tener un romance, y ambos acaban involucrados en una peligrosa trama. Con Luke Evans (Midway), Gwei Lun-mei y Sung Kang (Rápidos y Furiosos X), dirigida por George Huang.

Ángelo en el bosque mágico (jueves 16)

Una película animada francesa que sigue a un niño que es olvidado por sus padres en una parada en el camino a visitar a su abuela, por lo que se adentra en un misterioso bosque para intentar alcanzarlos.

Chainsaw Man: La película - Arco de Reze (jueves 23)

Una continuación de la serie animada japonesa Chainsaw Man, basada en el manga del mismo nombre de Tatsuki Fujimoto. Luego de los eventos de la primera temporada de la serie, Denji, un joven poseído por un demonio que se convirtió en cazador de criaturas sobrenaturales, conoce a una joven mujer de quien comienza a enamorarse, pero quien oculta un terrible secreto.

Terror en Shelby Oaks (jueves 23)

Una película de terror sobrenatural en la que una mujer viaja a un remoto pueblo abandonado buscando pistas sobre el destino de su hermana desaparecida. Protagonizada por Camille Sullivan (The Man in the High Castle) y dirigida por Chris Stuckmann.

A pesar de tí (jueves 23)

Un drama romántico basado en la novela del mismo nombre de Colleen Hoover, que se centra en la complicada relación entre una joven madre y su hija luego de una tragedia en su familia. Con Allison Williams (M3gan 2.0), Mckenna Grace (Ghostbusters: Apocalípsis fantasma), Dave Franco (Together) y Mason Thames; dirigida por Josh Boone (Bajo la misma estrella).

Frankie y los monstruos (jueves 23)

Una película animada inspirada en el clásico literario Frankenstein, en la que un científico loco trae a la vida a un niño para que se convierta en el guardián de sus demás creaciones.

Bugonia (jueves 30)

La nueva película del cineasta griego Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas, Tipos de gentileza) sigue a dos hombres que secuestran a la presidenta de una poderosa compañía porque creen que en realidad es una extraterrestre. Protagonizada por Emma Stone (Pobres criaturas) y Jesse Plemons (Tipos de gentileza).

Springsteen: Música de ninguna parte (jueves 30)

Un drama biográfico que explora la vida y carrera del legendario cantante estadounidense de rock Bruce Springsteen. Con Jeremy Allen White (El Oso) y Jeremy Strong (Succession), dirigida por Scott Cooper (Los crímenes de la academia).

La hermanastra fea (jueves 30)

Una comedia noruega de terror inspirada en el clásico cuento de Cenicienta y sigue a una joven mujer atrapada en una retorcida competencia con su hermanastra más bella. Protagonizada por Lea Myren y dirigida por Emilie Blichfeldt.

Zoopocalípsis (jueves 30)

Una película animada en la que un puma y un lobo se ven obligado a colaborar para salvar su zoológico cuando un meteorito convierte a los demás animales en monstruos.