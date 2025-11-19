En su segunda parte, “Wicked” se emancipa del musical de Broadway

“Wicked: For Good” se centra en uno de los momentos más famosos en la historia del cine: la llegada a la Tierra de Oz de una joven de Kansas llamada Dorothy.

También incluye dos canciones creadas especialmente para la gran pantalla, una de las cuales permite a Glinda, la aspirante a maga vestida de rosa y encarnada por Ariana Grande, confrontar su oscuro pasado.

Esta segunda película permite ver “más allá de la fachada brillante, resplandeciente y perfecta” de esta heroína y dedica “más tiempo a esa oscuridad” , explicó la actriz en una reciente conferencia de prensa.

“Wicked: For Good” retoma la historia varios años después del final de la primera parte, “Wicked”, estrenada en 2024. Elphaba, de piel verde e interpretada por Cynthia Erivo, es ahora una rebelde en el exilio, injustamente percibida como una bruja malvada.

Glinda, en tanto, se ha convertido en la imagen del régimen del Mago, una posición que le reporta privilegios y popularidad, pero que también le despierta la culpa y la vergüenza que arrastra desde su infancia.

“Ha conseguido todo lo que siempre soñó, y sin embargo nunca se ha sentido más sola”, explicó Grande.

La estrella del pop fue nominada al Óscar como mejor actriz de reparto por “Wicked” . Ahora, se espera que Universal haga una gran campaña para que esta vez gane la estatuilla. Grande ya es la favorita de las casas de apuestas.

Erivo, que tiene la nueva canción “There’s No Place Like Home”, es también una fuerte candidata a mejor actriz, según el sitio de predicciones de premios Gold Derby.

“Más tiempo”

Más allá de dar espacio a nuevas canciones originales que puedan pelear por el Óscar, el formato de dos películas permitió a los realizadores explorar las historias que se solapan entre “Wicked” y “El mago de Oz”.

“Wicked: For Good” se desarrolla en gran parte en paralelo a los acontecimientos de la clásica película de 1939 y la novela de L. Frank Baum, cuando Dorothy y su perrito Toto son arrastrados por un tornado desde Kansas hasta Oz.

En el musical de Broadway, Dorothy solo aparece una vez como una silueta fugaz. La película en cambio la muestra varias veces, mientras salta en el camino de ladrillos amarillos o es secuestrada por monos voladores. Su rostro nunca se muestra claramente, para enfatizar que Dorothy es solo una pieza útil pero ingenua en las maquinaciones políticas de Oz.

“Tuvimos más tiempo” para explorar la intersección de ambas historias “en la segunda película, lo cual para muchos espectadores es muy divertido”, dijo el productor Marc Platt.

La primera parte recaudó más de 750 millones de dólares en todo el mundo, y Universal tiene grandes ambiciones para esta segunda entrega.