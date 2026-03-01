Cine: ¿cuáles son las películas que se estrenarán en marzo en Paraguay?

El mes de marzo traerá a cines de Paraguay un listado de estrenos en cines cargado de varias propuestas de terror, una adaptación con Ryan Gosling de un éxito literario de ciencia ficción, una nueva película animada original del estudio Pixar y muchas otras novedades.

Estas son las películas anunciadas para cines de Paraguay durante el mes de marzo:

Hoppers (jueves 5)

La nueva película animada original del estudio Pixar, creadores de Toy Story, Cars o Up, es una comedia de ciencia ficción en la que la mente de una joven amante de los animales es integrada a un robot realista con forma de castor, con el que se puede comunicar con otros animales para intentar salvar su hábitat bajo amenaza de destrucción. Con las voces de Piper Curda, Bobby Moynihan y Jon Hamm.

La novia (jueves 5)

Un drama romántico basado en el clásico literario Frankenstein, de Mary Shelley, que trascurre en Estados Unidos en la década de 1930. Una mujer fallece y es revivida a pedido del monstruo de Victor Frankenstein, quien quería una pareja. Sin embargo, la aparición de ambos resucitados genera caos en las calles y el submundo de Chicago. Protagonizada por Jessie Buckley (Hamnet) y Christian Bale (Los crímenes de la academia) bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal (La hija oscura).

Operación Sombra (jueves 5)

Una película china de acción sobre un experto en seguridad retirado que vuelve a la actividad para investigar una serie de robos perpetrados por un exconvicto. Con Jackie Chan, Zhang Zifeng y Tony Leung Ka-fai, dirigida por Larry Yang.

Iron Lung: Océano de sangre (jueves 12)

Una adaptación al cine del exitoso videojuego de terror Iron Lung, de David Szymanski. La historia trascurre en un futuro en el que la humanidad ha comenzado a desaparecer por motivos desconocidos y un convicto es enviado a explorar un océano de sangre en una luna extraterrestre en busca de respuestas. Dirigida y protagonizada por Markiplier.

No te olvidaré (jueves 12)

Un drama romántico basado en la novela Reminders of Him de Colleen Hoover (Romper el círculo). La historia sigue a una mujer que intenta reconectar con su hija luego de salir de prisión, con apoyo del dueño de un bar que conoce a su hija. Protagonizan Maika Monroe (Longlegs) y Tyriq Withers (Sé lo que hicieron el verano pasado) bajo la dirección de Vanessa Caswill.

El guardían: Último refugio (jueves 12)

Una película de acción sobre un ex agente británico de fuerzas especiales que se ve obligado a volver a la acción para proteger a una adolescente mientras es cazado por la agencia para la que él solía trabajar. Con Jason Statham (Beekeeper), Bodhi Rae Breathnach (Hamnet) y Bill Nighy (La primera profecía), dirigida por Ric Roman Waugh (El día del fin del mundo: Migración).

Ballena asesina (jueves 12)

Un thriller de supervivencia en el que dos mujeres deben hallar la forma de escapar de una orca asesina que las acecha en una laguna en Tailandia. Protagonizan Virginia Gardner (Vértigo) y Mel Jarnson (Mortal Kombat) bajo la dirección de Jo-Ann Brechin.

Scarlet (jueves 12)

La nueva película animada del director japonés Mamoru Hosoda (Summer Wars, Belle) es un filme de acción y fantasía inspirado en la obra Hamlet de William Shakespeare. Luego de fallar en un intento de vengar a su padre, una princesa debe recorrer el Inframundo acompañada de un paramédico del siglo XXI.

David (jueves 12)

Un filme musical animado basado en la historia bíblica de David, un joven pastor israelita que decide hacer frente al gigantesco guerrero filisteo Goliat para defender a su pueblo. Con las voces de Phil Wickham y Miri Mesika.

Proyecto Fin del Mundo (jueves 19)

Una adaptación de la novela de ciencia ficción Project Hail Mary de Andy Weir, en la que un hombre despierta sin recuerdos en una nave espacial que fue enviada en una misión interestelar para hallar una forma de impedir que el Sol se extinga. Protagonizada por Ryan Gosling (Barbie) y Sandra Hüller (Anatomía de una caída), dirigida por Phil Lord y Christopher Miller (La gran aventura Lego).

Boda sangrienta 2 (jueves 19)

Una secuela de la exitosa comedia de terror de 2019 Boda sangrienta. Luego de haber sobrevivido un brutal “juego” que la obligó a enfrentarse a muerte a los miembros de la familia de su esposo, Grace descubre no solo que personas poderosas aún la quieren muerta, sino que también están apuntando a su hermana menor. Samara Weaving vuelve a protagonizar bajo la dirección de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett.

La última posesión (jueves 19)

Una película coreana de terror en la que un cardiólogo cuya hija ha fallecido luego de un exorcismo cree que aún puede devolverle la vida, lo que acaba teniendo consecuencias desastrozas. Con Park Shin-yang, dirigida por Moon-Sub Hyun.

Streaming paranormal (jueves 19)

Un filme sueco de terror que sigue a dos mujeres que presentan un programa sobre casos paranormales en la web y acaban en medio de un fenómeno sobrenatural durante una expedición a un lugar donde se hacía cacería de brujas en el siglo XVII. Protagonizan Ava Nikodell y Rebecka Enholm, y dirige Daniel DiGrado.

Te van a matar (jueves 26)

Una comedia de terror en la que una mujer responde a un aviso que solicitaba una empleada doméstica para un apartamento en un rascacielos de Nueva York, sin saber que varias personas han desaparecido allí. Con Zazie Beetz (Guasón), dirigida por Kirill Sokolov.

Turbulencia: Pánico en el aire (jueves 26)

Un thriller de supervivencia en el que una pareja emprende un viaje en un globo de aire caliente, pero descubren que hay una tercera persona en el aire con ellos. Protagonizada por Hera Hilmar (Máquinas mortales) y Jeremy Irvine (Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno) bajo la dirección de Claudio Fäh.

Un secreto mágico (jueves 26)

Una película animada de aventuras en la que un hada, un trol y un duende deben unir fuerzas para salvar a su gente de una invasión arácnida. Con las voces de Booboo Stewart y Fran Drescher.