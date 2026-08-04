Cine en Paraguay: Los grandes estrenos que llegan en agosto

El mes de agosto trae a cines de Paraguay una variada lista de estrenos que incluye un drama histórico bélico sobre un momento clave de la historia del Siglo XX, un intrigante thriller de ciencia ficción con dinosaurios, la nueva película de Paw Patrol, una nueva mirada a un personaje británico de leyenda y la nueva película del legendario director de Alien y Gladiador, Ridley Scott.

Día D: Bajo presión (jueves 6)

Un drama bélico que trascurre en junio de 1943 los días previos al desembarco aliado en Normandía, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras el general aliado Dwight Eisenhower se prepara para dar la orden de ataque, un meteorólogo intenta determinar si el clima permitirá que la operación para comenzar a liberar Francia de los nazis se lleve a cabo. Protagonizada por Andrew Scott (Wake Up Dead Man), Brendan Fraser (Familia en renta) y Kerry Condon (F1), dirigida por Anthony Maras (Hotel Mumbai).

Insaciable (jueves 6)

Un filme australiano de terror sobrenatural en el que una joven mujer es acechada por una entidad sobrenatural luego de probar una dieta de moda que involucra consumir cenizas humanas. Con Midori Francis (Grey’s Anatomy) y Danielle Macdonald (Bird Box), dirigida por Natalie Erika James.

El final de la calle Oak (jueves 13)

Un thriller de ciencia ficción en el que una familia descubre que todo su barrio ha sido inexplicablemente transportado en el tiempo hasta la prehistoria, y sus habitantes son acechados por letales dinosaurios. Protagonizan Anne Hathaway (La Odisea) y Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) bajo la dirección de David Robert Mitchell (It Follows).

La negociación (jueves 13)

Un thriller de suspenso basado en hechos reales que trascurre en 1977, cuando un hombre armado irrumpe en una oficina de una firma hipotecaria y toma como rehén al presidente de la compañía. Con Bill Skarsgard (Nosferatu) y Dacre Montgomery (Stranger Things), dirigida por Gus Van Sant (Milk).

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Paw Patrol: La dino película (jueves 13)

Otra propuesta con dinosaurios que llega en la misma semana es la nueva película basada en la icónica serie animada Paw Patrol, en la que la patrulla canina acaba en un mundo misterioso repleto de animales prehistóricos y deben detener otro nefasto plan del alcalde Humdinger.

La muerte de Robin Hood (jueves 20)

Un thriller de época que sigue a al legendario forajido Robin Hood, quien vive como un hermitaño en un exilio autoimpuesto, arrepentido por las vidas que ha arrebatado. Cuando acaba accidentalmente al cuidado de una joven monja y una niña huérfana, Robin se ve obligado a echar mano de sus letales habilidades para protegerlas. Con Hugh Jackman (Las ovejas detectives), Jodie Comer (Exterminio: La evolución) y Bill Skarsgard, dirigida por Michael Sarnoski (Un lugar en silencio: Día uno).

La noche del demonio: Están entre nosotros (jueves 20)

La sexta entrega de la popular serie de películas de terror La noche del demonio sigue a una joven madre que descubre que tiene el poder de entrar al Más Allá, pero siniestras entidades la siguen al mundo físico. Protagonizan Amelia Eve (La maldición de Bly Manor) y Brandon Perea (Nop) bajo la dirección de Jacob Chase.

Relajadas y muy peligrosas (jueves 20)

Una comedia en la que tres amigas van de vacaciones a un balneario, pero se desata el caos cuando una excéntrica cuarta amiga se les une. Con Isla Fisher (Nada es lo que parece 3), Leslie Mann (La burbuja), Anna Faris (Scary Movie) y Michelle Buteau (La supervivencia de una chica con curvas), dirigida por Jon Lucas y Scott Moore.

La guerra de los últimos (jueves 27)

La nueva película del legendario cineasta Ridley Scott (Alien, Blade Runner, Gladiador) es un thriller post apocalíptico de ciencia ficción que trascurre en un futuro en el que un virus ha aniquilado a la mayor parte de la humanidad, y sigue a un grupo de supervivientes que intentan encontrar un lugar en el que puedan vivir en paz. Protagonizada por Jacob Elordi (Cumbres borrascosas), Josh Brolin (Wake Up Dead Man) y Margaret Qualley (Jugada maestra).

Solo por una noche (jueves 27)

Una comedia romántica en la que un hombre y una mujer se encuentran en la única noche del año en el que el sexo fuera del matrimonio es legal. Con Monica Barbaro (Caminos del crimen) y Callum Turner (Eternidad), dirigida por Will Gluck (Con todos menos contigo).

Coyote vs. ACME (jueves 27)

Una comedia en la que Willie E. Coyote, el icónico personaje de los Looney Tunes, contrata a un abogado de poca monta para demandar a la empresa ACME por la baja calidad de los productos con los que ha intentado cazar al elusivo Correcaminos. Protagonizan Will Forte (Las cuatro estaciones), Lana Condor (La boca del diablo) y John Cena (Hermanito) bajo la dirección de Dave Green (Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras).

Impacto mortal (jueves 27)

Un thriller de suspenso en el que un avión de pasajeros se estrella en medio del océano, y sus pasajeros deben hallar la forma de sobrevivir mientras son acechados por tiburones. Protagonizada por Aaron Eckhart (Midway) y dirigida por Renny Harlin (Los extraños: Capítulo 3).