El Festival de Venecia se pone en marcha con un reconocimiento a George Clooney

George Clooney, un asiduo del Lido con una polifacética trayectoria, recibirá durante la ceremonia de apertura un León de Oro honorífico de las manos de la también actriz estadounidense Laura Dern.

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El intérprete, con su seductora mirada y su característico pelo canoso, es una de las estrellas más esperadas de esta 83ª edición, en la que los estudios de Hollywood son los grandes ausentes.

“Estoy enamorado de Venecia”, dijo el actor de 65 años en rueda de prensa en el Lido. “Es simplemente un lugar hermoso en el mundo y un lugar lleno de esperanza” , añadió, recordando que fue en esta ciudad donde se casó en 2014 con su actual esposa Amal Alamuddin.

Clooney también tuvo palabras, mucho menos positivas, para su país y la administración Trump. Preguntado sobre cómo ve Estados Unidos actualmente, el intérprete afirmó que el país atraviesa “tiempos difíciles”.

“Existe una gran palabra, kakistocracia, que es un país gobernado por las personas menos capacitadas. Creo que quizá tengamos una kakistocracia ahora mismo”, declaró.

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“Pero saldremos adelante”, añadió.

Las estrellas que estarán este año en el Festival de Venecia

Otros conocidos nombres del séptimo arte que llenarán de glamur la alfombra roja son Robert Pattinson, que encarna a un periodista sin escrúpulos en “Primetime”, John Malkovich que protagoniza “Wild horse nine”, una historia ambientada en la isla de Pascua, o Rooney y Kate Mara, que dan vida a dos hermanas que hablan al unísono en “Bucking fastard”.

También en liza por el León de Oro, “Búnker” traerá a Venecia la explosiva pareja formada por Javier Bardem y Penélope Cruz.

La política también estará presente en Venecia

En total, 21 películas competirán por el máximo galardón, que el jurado, presidido por la actriz Maggie Gyllenhaal, entregará el 12 de septiembre.

La actualidad geopolítica volverá a ser muy probablemente un tema candente en la Mostra, el festival de cine más antiguo del mundo.

El documental “NAZA”, en competición, codirigido por el periodista de investigación Yuval Abraham y la cineasta Rachel Szor —dos de los cuatro autores del oscarizado “No other land” (2024) — aborda “los sistemas que están detrás de las masacres calculadas de los civiles palestinos en Gaza por parte de Israel”, según se lee en la web del certamen.

Otras cintas que tratan sobre el conflicto israelopalestino son “The road to Jericho” , de Amos Gitai, y “Citizen Osama”.

Para Alberto Barbera, director artístico de la Mostra, es esencial que se hable de lo que está ocurriendo en Gaza y en Oriente Medio, a través del cine.

“Hay al menos cuatro películas que abordan la cuestión palestina y la situación actual en Irán, así que no puede haber ninguna duda sobre cuál es nuestra postura al respecto”, dijo a AFP el martes.

El año pasado, “La voz de Hind”, sobre una niña palestina asesinada por las fuerzas israelíes mientras huía de Ciudad de Gaza, conmocionó todo el festival.

Una edición de la Mostra de Venecia con pocas directoras

Justamente la cineasta israelí Rachel Szor es una de las dos únicas mujeres realizadoras incluidas en la competición este año. La otra directora es la danesa Kvinde Ukendt, que participa con el drama histórico “Woman unknown”.

Muy criticado por esta mínima presencia de realizadoras, Barbera argumentó hace unos días que menos de una cuarta parte de las películas presentadas al comité de selección habían sido hechas por mujeres y que “la calidad de las que vimos no era para que pudiéramos incluirlas en competición” .

La propia Gyllenhaal se preguntó esté miércoles en la rueda de prensa del jurado por qué había tan pocas directoras.

“Es posible que los temas sobre los que las mujeres, que tienen una experiencia diferente del hecho de vivir en este mundo, quieren hacer películas no se consideren siempre como gran arte. ¿Quién decide qué es bueno? ¿Quién decide qué tiene valor?” , dijo, sentada junto a Barbera.

Un documental sobre Jorge Luis Borges en Venecia

El cine de América Latina tendrá una buena representación en Venecia. El italochileno Marco Bechis (“Garage Olimpo”) compite con “Regreso a Buenos Aires”, sobre un superviviente de la dictadura argentina que vuelve para testificar en un juicio.

Y en la sección Spotlight, Gael García Bernal presenta su nuevo filme como director, “Hombre al agua”, donde también actúa y comparte cartel con Ricky Martin.

El cineasta argentino Mariano Llinás propone un ambicioso proyecto: “Biografía de Jorge Luis Borges” , un documental de más de cinco horas sobre el legendario escritor.