Cineastas paraguayos pueden postular a un laboratorio de proyectos de largometraje en Foz do Iguaçu

La convocatoria contempla la selección de seis proyectos provenientes de la región de la Triple Frontera, que comprende Paraná, en Brasil; Paraguay, con excepción de Asunción; y Misiones, en Argentina. Las propuestas no necesitan estar terminadas y pueden encontrarse tanto en una etapa inicial de desarrollo como en proceso de escritura.

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Los proyectos seleccionados participarán de una residencia artística gratuita en Foz do Iguaçu, del 18 al 20 de noviembre, en el marco de la octava edición del festival. Allí accederán a consultorías individuales y colectivas con profesionales internacionales. En esta edición, la curaduría y mentoría estarán a cargo del director y productor invitado Rodrigo Diaz.

El laboratorio propone un proceso de trabajo que combina la presentación y discusión de los proyectos con los mentores, jornadas de desarrollo individual a partir de las orientaciones recibidas y, finalmente, un pitching público. Esta última instancia se realizará el 21 de noviembre, durante el festival, que se desarrolla del 8 al 21 de noviembre.

El proyecto considerado ganador será elegido por los mentores y el público y recibirá un certificado y el trofeo 3 Margens. “Nuestra idea es poner a disposición la experiencia de estos profesionales para quienes conquisten las 6 plazas disponibles”, señaló el organizador Maurício Ferreira.

Las personas interesadas en participar deberán consultar el reglamento completo y completar la inscripción hasta el 21 de octubre a través del sitio web del festival. La selección de los seis proyectos se dará a conocer el 1 de noviembre.

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El Laboratorio de Proyectos lleva el nombre de Danto Giardina, académico que impulsó la democratización de la enseñanza cinematográfica en la región de la Triple Frontera. La iniciativa forma parte de la programación del 3 Margens Festival Latinoamericano de Cine, que además incluye el Fórum Audiovisual Rafael Gomes, muestras competitivas y paralelas, talleres y actividades dirigidas a estudiantes y comunidades indígenas.

Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en el sitio oficial del festival, festival3margens.com, y también se puede consultar información a través de la cuenta de Instagram @3margensfestival.