Nihon Matsuri 2026: ¡Atención amantes de la cultura japonesa! Así será el festival en Luque

Con la presencia del embajador de Japón en Paraguay, Katsumi Itagaki, el ministro de Turismo, Javier Ramírez, y otras autoridades, se realizó esta mañana el lanzamiento oficial del Nihon Matsuri 2026. El encuentro se prepara como una nueva edición del festival japonés que reúne cada año a la colectividad japonesa y al público interesado en la cultura japonesa en Paraguay.

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El Nihon Matsuri 2026 se realizará el sábado 24 de octubre, de 15:00 a 23:00, en el Comité Olímpico Paraguayo, en Luque. Para esta edición, la organización prevé la participación de unas 15.000 personas y más de 80 stands.

90 años de inmigración japonesa al Paraguay

El Nihon Matsuri 2026 tendrá un significado especial al desarrollarse en el marco de los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay. La celebración busca poner en valor nueve décadas de historia, integración, amistad e intercambio entre Japón y Paraguay.

A través de la música, las danzas, la gastronomía y otras expresiones tradicionales y contemporáneas, el festival japonés propone un espacio de encuentro entre la colectividad japonesa, la comunidad nikkei y el público paraguayo.

Artistas de Japón llegan al Nihon Matsuri 2026

Uno de los principales atractivos del Nihon Matsuri 2026 será la presencia de destacados artistas provenientes de Japón, quienes llegarán por primera vez a Paraguay como parte de las celebraciones por los 90 años de la inmigración japonesa.

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Entre los invitados estará Hanafugetsu, trío integrado por Yuko Suzuhana, Daisuke Kaminaga y Kiyoshi Ibukuro. La agrupación combina instrumentos tradicionales de Japón con elementos de la música contemporánea. Sus integrantes formaron parte de Wagakki Band, reconocida agrupación japonesa que fusiona música tradicional y rock.

También llegará Yoshiaki Okawa, destacado intérprete de koto, instrumento tradicional japonés de cuerdas. Originario de Fukushima, ha obtenido importantes reconocimientos en Japón y recibió el Premio del Ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. Su trayectoria incluye presentaciones en distintos países y escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York.

Okawa fue además designado Embajador para la Promoción de la Música Tradicional Japonesa por la Agencia de Asuntos Culturales del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón.

Música y danzas tradicionales japonesas en Paraguay

La programación del festival japonés incluirá también la participación de Japan Bunka Taiko, con un espectáculo de tambores japoneses. A esto se sumarán los tradicionales Bon Odori y diferentes propuestas de danza, entre ellas Dancing Hero y Bling-Bang-Bang-Born.

El público también podrá disfrutar del regreso de Kosei Yosakoi Paraguay, que presentará un espectáculo de yosakoi y acompañará la jornada con la entrega de medallas a los mejores bailarines.

De esta manera, el Nihon Matsuri 2026 combinará expresiones tradicionales de la cultura japonesa con propuestas contemporáneas.

Gastronomía japonesa: más de 80 stands

La gastronomía será otro de los principales atractivos del Nihon Matsuri 2026. El festival contará con más de 80 stands de gastronomía, bebidas, indumentaria, productos y juegos.

Entre las opciones de comida japonesa estarán el ramen, yakisoba, yakitori, okonomiyaki, sushi, takoyaki, gyoza, karaage, harumaki, onigiri y obento, además de diferentes dulces tradicionales.

Los visitantes podrán adquirir anticipadamente sus tickets de comida a través de la plataforma Yasui. También habrá venta y alquiler de yukata y happi, vestimentas tradicionales japonesas que podrán formar parte de la experiencia del festival.

Entradas para el Nihon Matsuri 2026

Las entradas anticipadas para el Nihon Matsuri 2026 tienen un costo de G. 25.000 y están disponibles a través de Tuti. El día del evento, el acceso tendrá un precio de G. 30.000 en puerta.

El acceso será gratuito para niños menores de 10 años, adultos mayores de 75 años y cosplayers.

Un festival japonés con nueve ediciones en Paraguay

El Nihon Matsuri se realizó por primera vez en 2016, en el marco de las celebraciones por los 80 años de la llegada del primer contingente de inmigrantes japoneses al Paraguay. Desde entonces, el festival japonés se consolidó como uno de los principales encuentros de difusión de la cultura japonesa en Paraguay.

En 2019, la cuarta edición estuvo dedicada a los 100 años de amistad entre Paraguay y Japón. Ahora, el Nihon Matsuri 2026 vuelve a vincular la celebración con un aniversario significativo: los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay.

El evento es organizado por la Asociación Japonesa de Asunción (AJA) y la Comisión Organizadora de los 90 años de la inmigración japonesa al Paraguay, con el apoyo de la Embajada del Japón, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y otras instituciones y organizaciones de la colectividad japonesa y nikkei.

Así, el Nihon Matsuri 2026 se prepara para una nueva jornada de encuentro en torno a la cultura japonesa, con artistas invitados de Japón, gastronomía, música, danza y diferentes tradiciones que forman parte de los vínculos construidos entre Paraguay y Japón.