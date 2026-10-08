Título original: 호프
Dirección: Na Hong-jin
Guion: Na Hong-jin
Elenco: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Cameron Britton
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 160 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 1
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco),
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping),
*Cinemapop delSol (delSol Shopping),
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior),
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza),
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto),
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping),
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping),
*Cine Fuente (Fuente Shopping),
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano),
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní),
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni),
*Cine Plaza (Plaza City),
*Cinezone (Shopping Paris),
*Cinemark (Shopping Lago),
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping),
*Cine Max (Maxiaventura),
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero),
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping),
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias),
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái),