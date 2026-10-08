Cine y TV
08 de octubre de 2026 a la - 11:49

Hope

El jefe de policía de un pequeño pueblo surcoreano y su asistente novata deben defender el poblado ante la aparición de devastadores y letales monstruos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Título original: 호프

Dirección: Na Hong-jin

Guion: Na Hong-jin

Elenco: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell, Cameron Britton

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 160 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 1

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco),

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping),

*Cinemapop delSol (delSol Shopping),

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior),

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza),

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto),

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping),

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping),

*Cine Fuente (Fuente Shopping),

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano),

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní),

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni),

*Cine Plaza (Plaza City),

*Cinezone (Shopping Paris),

*Cinemark (Shopping Lago),

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping),

*Cine Max (Maxiaventura),

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero),

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping),

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias),

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái),