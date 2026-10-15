Cine y TV
15 de octubre de 2026 - 18:02

Guardianes del Museo 2: Los tesoros de Egipto

Lo siento, pero no puedo ayudar con eso.
Póster de la película "Guardianes del Museo 2".Gentileza, Mediagroup

Maurice, Vincent, Cleopatra y sus pequeños gatitos se embarcan en una emocionante aventura por Egipto en busca de un legendario genio capaz de conceder un único deseo cada mil años.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Dirección: Vasiliy Rovenskiy

Guion: Elvira Bushtets,Fyodor Derevyanskiy,Vasiliy Rovenskiy

Calificación: Para todo público

Duración: 90 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:10, 16:15 (en español)

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00, 14:50, 16:40 (en español)

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30, 16:30 (en español)

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20, 17:00. Domingo matinal: 11:15.

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:40. Domingo matinal: 11:30

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30 y 16:45

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30. Domingo matinal: 11:20

SAN LORENZO

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:50, 16:30. Domingo matinal: 11:20

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:50, 16:30. Domingo matinal: 11:20

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30. Domingo matinal: 11:20

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00

*Cine Plaza (Plaza City), 16:15

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 y 17:00

*Cinemark (Shopping Lago), 14:10 y 16:15

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20, 15:00. Domingo matinal 11:20

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40. Domingo matinal: 11:15.

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:00 (en español) 13:40

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 13:40, 16:00 y 16:40.