Guardianes del Museo 2: Los tesoros de Egipto

Dirección: Vasiliy Rovenskiy
Guion: Elvira Bushtets,Fyodor Derevyanskiy,Vasiliy Rovenskiy
Calificación: Para todo público
Duración: 90 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:10, 16:15 (en español)
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00, 14:50, 16:40 (en español)
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30, 16:30 (en español)
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20, 17:00. Domingo matinal: 11:15.
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:40. Domingo matinal: 11:30
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30 y 16:45
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:30. Domingo matinal: 11:20
SAN LORENZO
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:50, 16:30. Domingo matinal: 11:20
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:50, 16:30. Domingo matinal: 11:20
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:30. Domingo matinal: 11:20
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00
*Cine Plaza (Plaza City), 16:15
*Cinezone (Shopping Paris), 15:00 y 17:00
*Cinemark (Shopping Lago), 14:10 y 16:15
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20, 15:00. Domingo matinal 11:20
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40. Domingo matinal: 11:15.
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:00 (en español) 13:40
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 13:40, 16:00 y 16:40.