La caída de la ballena

Título original: Whalefall
Dirección: Brian Duffield
Guion: Brian Duffield y Daniel Kraus (basado en una novela de Daniel Kraus)
Elenco: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy, Emily Rudd
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 106 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:40 (castellano), 14:40, 20:00, 21:30 y 22:15 (subtitulado)
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20 (doblada); 13:00, 15:10, 19:30, 21:40 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:20 y 22:00 (doblada)
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 20:30 y 22:40 (subtitulada)
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:10 (subtitulada)
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:40, 18:10 (castellano)
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 21:20 (subtitulada)
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 (doblada)
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:15 y 21:35 (doblada)
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:50 y 19:30 (doblada)
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:15 y 21:35 (doblada)
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 21:20 (doblada)
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:10 (doblada)
*Cine Plaza (Plaza City), 21:15 (doblada)
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (subtitulada)
*Cinemark (Shopping Lago), 14:00, 16:30, 19:10 (doblada) 21:30 (subtitulada)
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:50, 18:20 y 20:30 (doblada) 22:40 (subtitulada)
*Cine Max (Maxiaventura), 20:10 (subtitulada)
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:00 (doblada)
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:10 (doblada)
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:20 (doblada)
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 20:00 (doblada)