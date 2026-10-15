Se inicia el XVII Festival Audiovisual Internacional en Coronel Oviedo

El programa de actividades del XVII Festival Audiovisual Internacional de la Sociedad Cultural se extenderá hasta el sábado 17 de octubre, con exhibiciones y charlas de acceso libre y gratuito. Constituye un espacio de promoción del cine y la producción audiovisual, con la participación de realizadores nacionales e internacionales que compartirán sus trabajos y experiencias.

Las primeras actividades comenzarán a las 18:30 de este jueves, en el patio del Hotel Danubio de Coronel Oviedo. Son de acceso libre y gratuito, por lo que la organización invita a la ciudadanía a participar de las exhibiciones, talleres y demás propuestas previstas durante los tres días del encuentro.

El coordinador general del festival, Rodney Zorrilla, destacó que, desde su creación en 2006, el evento recibió cerca de 3.000 trabajos audiovisuales procedentes de más de 80 países de los cinco continentes. Señaló que la presencia de producciones de diferentes regiones del mundo convierte al encuentro en una importante vidriera internacional para el sector audiovisual paraguayo.

Para esta edición, fueron presentados cerca de 60 trabajos nacionales y alrededor de 350 producciones extranjeras. De ese conjunto, aproximadamente 70 obras fueron seleccionadas como finalistas y serán exhibidas durante las tres jornadas del festival.

Zorrilla resaltó, además, la participación de realizadores paraguayos que llegarán desde diferentes puntos del país, entre ellos Concepción, Encarnación, Pilar, Ciudad del Este, San Juan Bautista, Caaguazú, Asunción, Piribebuy, Caacupé y Paraguarí, entre otras localidades.

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Programación de tres jornadas del Festival Audiovisual Internacional

La primera jornada, prevista para este jueves desde las 18:30, incluirá la exhibición de documentales internacionales finalistas, producciones paraguayas de animación y trabajos de ficción del exterior.

El viernes 16, también desde las 18:30, continuará la muestra con películas de ficción internacional, documentales paraguayos y producciones realizadas por estudiantes de audiovisual del país.

Para el sábado 17 están previstos talleres y charlas gratuitas durante la mañana y la tarde. Las actividades estarán dirigidas, entre otros públicos, a músicos interesados en componer canciones para películas y a realizadores que buscan conocer herramientas para distribuir sus materiales audiovisuales.

La jornada de clausura se desarrollará desde las 18:00 en el salón Thunder, donde se exhibirán los trabajos finalistas de las categorías infantil, juvenil y profesional. La programación culminará con la ceremonia de premiación de las producciones seleccionadas.

El festival internacional es un espacio para el audiovisual paraguayo

El coordinador general explicó que, además de la competencia, uno de los principales objetivos del festival es propiciar el encuentro entre realizadores, estudiantes y trabajadores del sector audiovisual, a fin de intercambiar experiencias y fortalecer la producción nacional.

Las obras recibidas este año provienen de distintos países de Sudamérica y de otras regiones del mundo, entre ellos Australia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

Luego de dos décadas de su creación, el Festival Audiovisual Internacional de la Sociedad Cultural busca mantener su espacio como punto de encuentro para cineastas y productores, al tiempo de acercar al público propuestas cinematográficas de diferentes culturas y realidades.