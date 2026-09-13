Organizan XVII Festival Audiovisual de la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo

Las inscripciones de cortometrajes estarán abiertas hasta el 18 de setiembre y la participación será gratuita.

El festival se desarrollará durante tres jornadas. El jueves 15 y viernes 16 de octubre, desde las 19:00, las actividades tendrán lugar en el patio del Hotel Danubio, mientras que el sábado 17, también desde las 19:00, la jornada final se realizará en Thunder Eventos.

La organización está a cargo de la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo, con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). El encuentro busca nuevamente convertirse en un espacio para la exhibición y reconocimiento de producciones audiovisuales de Paraguay y otros países.

Dos décadas de historia

Esta edición tiene un significado especial para la organización, ya que el festival cumple 20 años de trayectoria. Durante estas dos décadas, la convocatoria logró una importante participación internacional.

Según los datos proporcionados por la Sociedad Cultural, a lo largo de estos años fueron recibidos más de 2.800 cortometrajes provenientes de 79 países de los cinco continentes, convirtiendo al festival en un punto de encuentro para realizadores audiovisuales de diferentes partes del mundo.

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Inscripciones hasta el 18 de setiembre

Los interesados en participar todavía tienen tiempo para presentar sus trabajos. El plazo de inscripción vence el 18 de setiembre, y las postulaciones de la categoría nacional, así como las producciones internacionales, deberán ser remitidas al correo fest.audiovisual.inter.sc@gmail.com.

La temática de los trabajos será libre. Para las producciones de ficción se establece una duración mínima de 3 minutos y máxima de 12 minutos, mientras que las obras de animación deberán tener entre 1 y 20 minutos de duración.

Uno de los requisitos establecidos por la organización es que todos los materiales deberán contar con subtítulos en español. La participación en el festival será totalmente gratuita.

Reconocimientos en varias categorías

En la categoría nacional, los trabajos competirán por diferentes reconocimientos otorgados por un jurado. Entre las categorías previstas figuran Mejor Cortometraje de Ficción, Documental, Animación, Estudiantil de Audiovisual y Juvenil.

También se otorgarán premios al Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Guion Juvenil, además de reconocimientos en interpretación, como Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actuación Juvenil.

El apartado técnico contempla premios para Mejor Fotografía, Mejor Edición de Imagen y Mejor Sonido, completando las principales categorías de esta nueva edición del festival.

Con la convocatoria ya abierta y el plazo de inscripción próximo a finalizar, la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo invita a realizadores nacionales e internacionales a formar parte de esta edición, que marcará dos décadas de trayectoria de un encuentro que ya recibió miles de trabajos procedentes de distintos países del mundo.