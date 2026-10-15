Street Fighter

Dirección: Kitao Sakurai
Guion: Kitao Sakurai y T.J. Fixman (basado en una serie de videojuegos de Capcom)
Elenco: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian, Joe Anoa’i, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Curtis Jackson, Jason Momoa
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 119 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 17:15 (en español) 13:40, 18:30, 19:20, 22:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:40 (en español) 14:00, 16:20, 21:00 (subtitulado).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00, 18:30, 21:00 (en español).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20, 15:40, 18:00
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 (en español)
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:00, 19:20 y 21:30 (en español)
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20, 15:40, 18:30, 20:50 (doblado)
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 14:00, 16:20, 18:40 y 21:00 (en español)
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20, 15:40, 18:00 y 20:20 (en español)
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:30, 18:00 y 21:30 (en español)
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 (en español)
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20, 15:40, 18:30 y 20:50 (en español)
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (en español)
*Cine Plaza (Plaza City), 19:00 (en español)
*Cinezone (Shopping Paris), 19:00 (en español)
*Cinemark (Shopping Lago), 18:30 (en español) 21:15 (subtitulada)
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:10, 15:30, 17:50 y 20:10 (en español)
*Cine Max (Maxiaventura), 15:45 y 18:00 (en español)
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (en español)
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 (en español)
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:00 (en español)
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 17:00, 19:15 (en español)