Cine y TV
15 de octubre de 2026 - 17:29

Street Fighter

Un grupo de peleadores de varios rincones del mundo se reúnen en un torneo de artes marciales que podría cambiar los destinos de todos sus participantes.

Por ABC Color
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Dirección: Kitao Sakurai

Guion: Kitao Sakurai y T.J. Fixman (basado en una serie de videojuegos de Capcom)

Elenco: Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, David Dastmalchian, Joe Anoa’i, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Curtis Jackson, Jason Momoa

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 119 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 17:15 (en español) 13:40, 18:30, 19:20, 22:30 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:40 (en español) 14:00, 16:20, 21:00 (subtitulado).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00, 18:30, 21:00 (en español).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:20, 15:40, 18:00

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 (en español)

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 15:00, 19:20 y 21:30 (en español)

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:20, 15:40, 18:30, 20:50 (doblado)

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 14:00, 16:20, 18:40 y 21:00 (en español)

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:20, 15:40, 18:00 y 20:20 (en español)

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:30, 18:00 y 21:30 (en español)

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 (en español)

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:20, 15:40, 18:30 y 20:50 (en español)

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (en español)

*Cine Plaza (Plaza City), 19:00 (en español)

*Cinezone (Shopping Paris), 19:00 (en español)

*Cinemark (Shopping Lago), 18:30 (en español) 21:15 (subtitulada)

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:10, 15:30, 17:50 y 20:10 (en español)

*Cine Max (Maxiaventura), 15:45 y 18:00 (en español)

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (en español)

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 (en español)

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:00 (en español)

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 17:00, 19:15 (en español)