Cine y TV
16 de octubre de 2026 - 12:02

“Sábados de drama y terror paraguayo” en Cine de Barrio: estas son las películas del ciclo

La película paraguaya “Morgue” participa en el reconocido festival de Sitges, en España.
La película paraguaya “Morgue” será parte del nuevo ciclo de Cine de Barrio.gentileza

“Sábados de drama y terror paraguayo” se denomina el ciclo que se pone en marcha a partir de mañana en Cine de Barrio. En el mismo se proyectarán tres películas del cineasta paraguayo Hugo Cardozo.

Por Maripili Alonso
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Este sábado 17, el espacio Cine de Barrio (Defensa Nacional 737) dará inicio al ciclo “Sábados de drama y terror paraguayo”, enfocado en la filmografía del cineasta Hugo Cardozo.

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“El secuestro”, la ópera prima de Cardozo que fue estrenada en el año 2016, abrirá este ciclo y se proyectará mañana a las 17:00.

La trama sigue a un joven que sueña con ser cantante, hasta que conoce al hijo de un narcotraficante que promete ayudarlo a cambio de que trabaje con ellos. Pero la fama le costará lo que más ama.

Hugo Cardozo en una escena de su ópera prima "El secuestro", que se exhibirá este sábado en Cine de Barrio.
Hugo Cardozo en una escena de su ópera prima "El secuestro", que se exhibirá este sábado en Cine de Barrio.

El sábado 24 será el turno de la aclamada “Morgue”, estrenada en 2019, con un importante éxito de taquilla. La película también fue vendida a varios países y llegó a tener una remake mexicana.

A partir de las 15:00 habrá un estudio de caso con el productor René Ruiz Díaz y la proyección del largometraje de terror comenzará a las 17:00.

La trama de “Morgue” sigue a un joven guardia de seguridad, interpretado por Pablo Martínez, quien debe custodiar un hospital durante la noche. Tras escuchar ruidos perturbadores en un pasillo, queda accidentalmente encerrado en la morgue.

El ciclo concluirá el 31 de octubre con “No entres”. A las 15:00 habrá un estudio de caso con el director Hugo Cardozo y, a partir de las 17:00, se hará la proyección.

Escena de la película "No entres", que cerrará este ciclo dedicado a la filmografía de Cardozo.
Escena de la película "No entres", que cerrará este ciclo dedicado a la filmografía de Cardozo.

Esta película sigue a un par de creadores de contenido que, buscando captar más seguidores, ingresan a una mansión abandonada. Atrapados en un mundo de tortura y muerte, luchan por escapar de la oscura energía que acecha en las paredes de la misteriosa casa.

El acceso al ciclo será libre y gratuito, hasta completar aforo. Desde Cine de Barrio destacaron que no hace falta reservar previamente, sino llegar unos minutos antes del horarios del inicio.