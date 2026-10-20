Cine y TV
20 de octubre de 2026 - 11:29

Antonio Grimau, el reconocido actor argentino, fallece a los 82 años

Grimau sonríe mientras viste un traje formal y corbata, en un ambiente elegante.
El actor argentino Antonio Grimau, en una imagen compartida por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.Facebook, asociacionargentinadeactores

Antonio Grimau, una de las figuras más destacadas de la televisión, el cine y el teatro argentino falleció a los 82 años, según informó la Asociación Argentina de Actores y Actrices. El artista llegó a presentar varios espectáculos en Paraguay.

Por Maripili Alonso
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“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino.”, señala el comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

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Su verdadero nombre era Antonio Rebolini y nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Su carrera actoral comenzó a los 16 años con un elenco teatral y se extendió por más de seis décadas.

En Paraguay se hizo conocido a través de la televisión, siendo parte de producciones como “Rolando Rivas, taxista”, “Trampa para un soñador”, “Quiero gritar tu nombre” y “Cuatro hombres para Eva”.

También estuvo en telenovelas como “Poliladron”, “Ricos y Famosos”, “Cabecita”, “Soy Gitano”, “Padre Coraje”, “Mujeres asesinas”, “Solamente vos”, entre tantas otras.

Antonio Grimau con abrigo, mirada tranquila, retratado durante su participación en 'Cartas de Paraguay'.
Antonio Grimau en un retrato de décadas atrás, cuando vino a nuestro país a protagonizar el espectáculo "Cartas de Paraguay"

La carrera actoral de Antonio Grimau también abarcó a la gran pantalla, siendo parte de películas como “Buenas noches, Buenos Aires”, “La Mary”, “El amor infiel”, “Caballos salvajes”, entre otras.

Grimau llegó también a ser parte de diversas obras teatrales como “Hamlet”, “La gata sobre el tejado de zinc caliente”, “Hello, Dolly!”, “Vamo’ los pibes” y “El precio”. Con esta última llegó a presentarse en Paraguay en el año 2012.

Previamente, en el año 2011, estuvo en Asunción siendo parte del espectáculo “Cartas de Paraguay”, en el que compartió escenario con Leonor Benedetto, María Elena Sachero, Silvio Rodas y Beto Ayala, con el acompañamiento musical de Óscar Fadlala, bajo la dirección de Marcos Benedetto.

Antonio Grimau en el centro, rodeado de cinco artistas. Fondo oscuro y decorativos en un escenario de madera. Todos expresan alegría.
Antonio Grimau (segundo de la izquierda) junto a Óscar Fadlala, Leonor Benedetto, María Elena Sachero, Silvio Rodas y Beto Ayala en el espectáculo "Cartas de Paraguay".