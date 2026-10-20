Antonio Grimau, el reconocido actor argentino, fallece a los 82 años

“Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino.”, señala el comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

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Su verdadero nombre era Antonio Rebolini y nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Su carrera actoral comenzó a los 16 años con un elenco teatral y se extendió por más de seis décadas.

En Paraguay se hizo conocido a través de la televisión, siendo parte de producciones como “Rolando Rivas, taxista”, “Trampa para un soñador”, “Quiero gritar tu nombre” y “Cuatro hombres para Eva”.

También estuvo en telenovelas como “Poliladron”, “Ricos y Famosos”, “Cabecita”, “Soy Gitano”, “Padre Coraje”, “Mujeres asesinas”, “Solamente vos”, entre tantas otras.

La carrera actoral de Antonio Grimau también abarcó a la gran pantalla, siendo parte de películas como “Buenas noches, Buenos Aires”, “La Mary”, “El amor infiel”, “Caballos salvajes”, entre otras.

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Grimau llegó también a ser parte de diversas obras teatrales como “Hamlet”, “La gata sobre el tejado de zinc caliente”, “Hello, Dolly!”, “Vamo’ los pibes” y “El precio”. Con esta última llegó a presentarse en Paraguay en el año 2012.

Previamente, en el año 2011, estuvo en Asunción siendo parte del espectáculo “Cartas de Paraguay”, en el que compartió escenario con Leonor Benedetto, María Elena Sachero, Silvio Rodas y Beto Ayala, con el acompañamiento musical de Óscar Fadlala, bajo la dirección de Marcos Benedetto.