Música
19 de octubre de 2026 - 17:15

La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA ofrece un concierto gratuito de cierre de temporada

Músicos jóvenes en concierto, vestimenta formal, director al frente con traje negro y gestos enérgicos, piano negro de fondo.
La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA dará cierre a su ciclo de este año, el martes 20, con un concierto a ser dirigido por Gabriel Graziani.Gentileza

La agrupación, dirigida por el maestro Gabriel Graziani, ofrecerá un concierto este martes 20 de octubre en el Teatro de las Américas, con obras de Sibelius, Holst y Haydn, entre otros compositores. El acceso será libre y gratuito.

Por ABC Color
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La Orquesta de Cámara Juvenil del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) cerrará su Temporada XXIII este martes 20 de octubre, a las 20:00, con un concierto en el Teatro de las Américas (José Berges 297), bajo la dirección del maestro Gabriel Graziani. El programa incluirá composiciones de Jean Sibelius, Gustav Holst y Joseph Haydn, entre otros autores.

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Para esta presentación, la agrupación contará con la participación de tres solistas invitados: Romina Peralta, en piano; Omar Correa, en violín; y Christopher Enriquez, en contrabajo. La propuesta reunirá a los jóvenes integrantes de la orquesta con músicos invitados en una nueva presentación de su ciclo anual. El acceso será libre y gratuito.

La formación de este año está integrada por Ana Sofía Gómez, Oscar R. Pino, Josías Ortega, Jonás Mendoza, Paula Saldívar, Dylan Santacruz, Brianna Báez y Victoria Centurión, en violines; Lucas Rodríguez y Verónica Baglieri, en violas; Giovanni Candia, en violonchelo; y Óscar E. Flores, en contrabajo.

Músicos en ropa formal negra interpretan en concierto, con el director de espaldas levantando la batuta y un proyector al fondo.
La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA durante una presentación anterior. El conjunto se presentará este martes 20 de octubre con obras de Sibelius, Holst y Haydn, entre otros compositores.

Una orquesta-escuela para jóvenes músicos

La Orquesta de Cámara Juvenil del CCPA funciona como una orquesta-escuela, un programa orientado a brindar a jóvenes instrumentistas una formación musical de alto nivel y herramientas para una posible inserción en el ámbito profesional.

El proyecto comenzó en 2003 y, desde 2004, realiza de manera ininterrumpida sus conciertos de temporada en el Teatro de las Américas. También ha desarrollado giras por distintas localidades del país y en el exterior.

Los músicos son seleccionados mediante concursos que se realizan cada dos años. Durante su permanencia en la agrupación, tienen la oportunidad de trabajar con repertorios de mayor complejidad, fortalecer la práctica instrumental en conjunto y compartir experiencias con maestros de la música.

Joven músico con cabello rizado sostiene un violín, mientras otra joven lo escucha atentamente en un escenario oscuro.
La agrupación mantiene desde 2004 sus conciertos de temporada en el Teatro de las Américas del CCPA, como parte de su propuesta de formación para jóvenes músicos.

Según la organización, varios integrantes y exintegrantes de la orquesta forman parte actualmente de reconocidas agrupaciones musicales juveniles de Asunción y del interior del país.