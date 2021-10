“El teatro es una necesidad social, nos humaniza”

Arlequín Teatro (Antequera 1061 casi Tte. Fariña) presentará desde este viernes 8 a las 20:30 la comedia “Atrapados”, del inglés Peter Quilter, protagonizada por José Luis Ardissone y Ana María Imizcoz.

La obra muestra a Andrés, quien vive feliz, alejado de todos, entregado a un trabajo que, en el fondo le desagrada, pero del que no puede deshacerse. Sus horas de placer las pasa con sus libros y la música. Un día llueve torrencialmente y la advertencia es de no salir.

Una ensalada verde y un trozo de roquefort serán su cena aquella noche; apenas clava el tenedor en un bocado cuando timbrazos insistentes perturban su tranquilidad. La tormenta exterior se convierte en un ser humano que irrumpe intempestivamente en su hogar. A partir de allí, nada será igual en la vida de Andrés. Judith es ahora el remolino que lo sacude.

Relaciones humanas

“Esta Judith es Ana María”, expresó José Luis al contar lo primero que pensó cuando la obra de Quilter llegó a sus manos. Ardissone sabía con quién iría a compartir escena en esta comedia que profundiza en las relaciones humanas. Luego encontró a Patricia Reyna para dirigir la obra de este “prolífico” autor, de quien aquí ya se llevaron a escena obras como “La mañana siguiente” y “Dúos”.

“Me vi reflejado en la historia”, dijo José Luis, ya que hizo un paralelismo de la vida de su personaje con el encierro que vivimos durante la cuarentena más estricta. Andrés “es un personaje que por su propio gusto vive apartado de la gente, pero eso nos pasó a casi todos, entonces dije que esto me serviría como una catarsis”, planteó. Añadió que su personaje es “medio neurótico pero tierno al mismo tiempo” y que está contento por volver a hacer una comedia que hace tiempo no hacía.

Por su parte, Ana María subrayó “el honor” de trabajar con José Luis. “Es un honor que me debía a mí misma y él también me debía”, bromeó durante la entrevista al término de un ensayo en el Arlequín. “Estoy feliz. A mí la comedia me gusta mucho y así también me cuesta”, afirmó la actriz. En ese sentido, reflexionó que este género puede “desnudar tus inseguridades”.

Acerca del desafío de encarar una comedia, la directora Patricia Reyna, con vasta trayectoria en teatro, indicó que este género tiene un ritmo especial e implica también una gran entrega, al igual que un texto dramático. Al recibir la propuesta no pensó mucho y enseguida le dijo “sí” a José Luis.

“Ellos son dos ‘figurazas’ de la escena nacional. Ellos me la hacen demasiado fácil, dan todo de sí y más todavía. Mi satisfacción va a ser que ellos se luzcan en esta comedia con mensajes varios: del que vive solo y le gusta, la que vive sola y no le gusta, y que son dos mundos completamente diferentes pero resultan dos asteroides que chocan e iluminan todo”, destacó Reyna, quien además aseguró que en Eli Marín tiene “una asistente de lujo”.

Elecciones de vida

Andrés “es un hombre que vive feliz solo. Le molesta la gente, el barullo. Pero junto con una tormenta física llega Judith, que es avasalladora y cambia todos los esquemas. Ella le hace ver muchas cosas de lo que es el mundo”, anticipó Ardissone sobre la dinámica de la obra.

En tanto Imizcoz observó que el texto de Quilter “plantea la soledad sin dramatismo y con salidas”. Aseguró que la obra “tiene mucho que ver” con su manera de pensar de la vida y con el testimonio de vida de José Luis. “La edad de la cédula dejó de ser un parámetro. Si yo miro mi cédula corto con tijera y me la trago, no me representa. Tu edad es una anécdota. No sos tan viejo como te ves ni cómo te sentís. Eso creo que se impone en nuestra forma de vivir y en esta obra que es súper tierna”, contó entre risas y emoción.

Como condimento especial a toda esta experiencia, José Luis recordó que conoce a Ana María desde que era “una niñita” por lo que hay una relación muy especial entre ambos, y compartir escena en esta obra que desgrana las vidas de dos personas adultas es un goce.

Ardissone rememoró además que en 2018 fue su último contacto sobre el escenario como actor con “El hijo de la novia”, ya que en pandemia tuvo la oportunidad de dirigir “Los amantes de la casa azul”, lo que le sirvió para “saciar el hambre” de teatro. “Encontrar ahora este texto que, confieso, me resulta muy complicado, significa volver a estar en el escenario con el público en la platea, y pienso que será una sensación especial”, auguró.

En esa línea Ana María agregó que “el teatro no tiene sentido si no llegas al público”. “El teatro es una necesidad social, mundial, no por el hecho del espectáculo, sino porque necesitamos conectarnos las personas, humanizarnos. El teatro lo que hace es construir humanidad a partir de cualquier contenido. Saca afuera al ser humano que está perdido en esta época, en todas partes, no solo por la pandemia”, planteó.

La actriz observó que “la deshumanización se puede modificar a través del arte”. “Es demasiado triste dejar a nuestros hijos y nietos una sociedad deshumanizada como la que tenemos. Por eso estudiar arte no es para que existan más artistas, es para que todos los que se vinculen con una situación de arte se vinculen con su humanidad, con su ser persona”, pensó.

“Hacemos teatro por darnos el gusto, por la satisfacción personal. Lo principal es llenar nuestras ansias de expresarnos de alguna manera, si el público viene maravilloso, y si no viene por ahí nos frustramos un poco, pero nos dimos el gusto de hacer lo que queríamos”, añadió José Luis entre las risas de Ana María, Patricia y Eli.

Finalmente, contó que el día del estreno sortearán un cuadro de Carlos Colombino a beneficio de Arlequín Teatro. “Las cosas no son fáciles, esto es una institución con funcionarios, gastos de mantenimiento, y queremos llegar a los 40 años que cumplimos el año que viene”, cerró.

Más información

Las funciones continuarán el sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30. Las entradas anticipadas hasta el jueves salen G. 60.000 y se reservan al 0992 442152. En días de función cuestan G. 75.000. Pero además hay una promoción vacunados: dos entradas a G. 100.000, con uno de los asistentes presentando su carnet de vacunación contra el covid.